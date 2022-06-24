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「園遊會等級」的便當街！眾見地點羨慕爆：有選擇障礙啊

▲有網友分享，位在中和遠東科技園區的便當街，就像小學園遊會一樣，讓人看了很羨慕。（圖／爆廢公社二館）
▲有網友分享，位在中和遠東科技園區的便當街，就像小學園遊會一樣，讓人看了很羨慕。（圖／爆廢公社二館）

編輯中心/綜合報導

2022-06-24 15:51:21

每到中午用餐時段，各大公司企業附近區域都會湧現人潮，就為了能買到填補心靈的美味午餐。一名網友就特別分享一段錄製影片，騎樓上滿滿都是販賣便當的攤販，讓許多網友相當羨慕，形容「根本是小學園遊會嘛」。

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臉書社團「爆廢2公社」，一名網友分享PO出一段影片分享說著「上班地點中午賣便當的一級戰區，只拼中午賺一波。」可以見到在騎樓內，擺滿各式各樣的攤販，不僅擁有常見的特價100塊精緻便當，還有麵包、草仔粿、青草茶、正宗南部肉粽等等，給了民眾滿滿的選擇，讓人看了口水直流，完全不知道該選擇哪一家。

原PO也在文章最後公布影片裡的地點，是在新北市中和區的遠東科技園區，大家看完後都超級羨慕「好幸福的地方！」、「看起來好好吃」、「這老闆娘很不老實，我以為你只叫我帥哥，沒想到你每個人都」、「好像小學的園遊會喔」。

▲有網友分享，位在中和遠東科技園區的便當街，有如園遊會一般讓人看了很羨慕。（圖／爆廢公社二館）
▲每一間便當攤販都有人潮光顧，再搭上老闆們的販賣聲，現場頓時變得熱鬧許多。（圖／爆廢公社二館）
不過也有人分享，「店家少了好多」、「12棟週邊很競爭的」、「內湖科學園區，比這還誇張喔，中午用餐就像在辦園遊會」、「五股也是」、「這裡有規劃過，以前都小蜜蜂居多」、「讓我想起以前我在南港科學園區，中午也一堆賣便當的」。（編輯：詹鎰睿）

據了解，在較密集的商業區或是公司大樓，附近絕對不愁吃的，除了店面的餐廳以外，還會有餐車或便當店另外擺設的攤販，並準備一定的便當數量供給上班族們做選擇，也因數量有限的關係，很快就會被掃光，生意非常好。（編輯：詹鎰睿）

▲有網友分享，位在中和遠東科技園區的便當街，就像小學園遊會一樣，讓人看了很羨慕。（圖／爆廢公社二館）
▲而且還有麵包、草仔粿、雞蛋糕等等點心，難怪讓大家看了相當羨慕。（圖／爆廢公社二館）

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