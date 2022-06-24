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人妻組「偷情互助隊」幫外遇！丈夫回家0察覺：味道一樣

▲日本人妻組建互助會，幫忙成員隱瞞偷情。（示意圖／取自unsplash）
▲日本人妻組建互助會，幫忙成員隱瞞偷情。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-24 16:29:05

婚姻中出軌、外遇的行為受到大眾撻伐，因此多數人選擇偷偷摸摸進行，連親近好友也不會知道，但近日，日本關東地區，卻有30名人妻組建「偷情互助會」，會在成員與外遇情人約會時，互相幫忙掩護，若是約會來不及返家時，甚至還會到彼此家中煮飯，不讓丈夫察覺異常之處。

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▲成員甚至會到彼此家中，幫忙準備晚餐。（示意圖／取自unsplash）
▲成員甚至會到彼此家中，幫忙準備晚餐。（示意圖／取自unsplash）
根據日本媒體報導，「偷情互助會」最高多達30名人妻加入，年齡約在20至40歲不等，其中核心成員由美子受訪時表示「偷情對於我們來說，是必要的惡」，雖說她對於結婚並不後悔，但生活中難免出現「不應該是這樣」的聲音，因此面對家庭生活的壓力，她直言偷情是必要的紓壓方式。

至於「偷情互助會」有何幫助？由美子解釋，若是平常要出門見情人想穿新的衣服，卻又捨不得花錢購買，因為穿了也不能帶回家，所以互助會成員彼此出借衣服，她提到「若是穿自己的衣服，被熟人看到並且認出來的機會更大，所以穿成員的衣服比較方便」。

此外，其餘成員受訪時也提到，會將彼此介紹給老公認識，並在外遇時跟老公說要跟「好姊妹」出門，接著就可以把事前拍好的照片傳給丈夫看；且若是偷情時耽誤做家務的時間，例如準備晚餐等，其他成員就會到家中幫忙做飯，甚至會提前紀錄人妻習慣的做法，以免誤加老公不敢吃的食材，縝密的心思也讓老公毫無察覺「味道是一樣的，所以沒有什麼奇怪的懷疑」。（編輯：鍾怡婷）

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