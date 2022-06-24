COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

《飢餓遊戲》台綜最強？網揭「愛看關鍵」：就差一座金鐘

▲《飢餓遊戲》被網友們大推是台灣最好看的綜藝節目。（圖／飢餓遊戲臉書）
▲《飢餓遊戲》被網友們大推是台灣最好看的綜藝節目。（圖／飢餓遊戲臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-24 18:03:26

隨著觀眾口味變改變，台灣現今大多的綜藝節目都走向戶外實境，在沒有腳本、沒有套好的情況下，讓大家看到藝人們的真性情。對此，就有網友表示《飢餓遊戲》是他目前最愛看且最推的綜藝節目，貼文迅速引發大家討論，「我也超看愛的」、「根本完勝綜藝開頭的系列」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
網路論壇Dcard，一名網友以「其實台綜很推飢餓遊戲吧！」為標題PO文並大讚節目內容，「闖關都很有特色（很少說不公平），分隊可以隨時調整，特效設計也是很有趣，以前我看綜藝玩很大，今天我看飢餓遊戲！」

結果底下留言一面倒支持和力挺，「我也覺得飢餓遊戲好看，也很喜歡五位主持人一起主持起來的感覺」、「推爆！五個主持人各有特色，而且峮花超可愛的，感覺她們有越來越融入綜藝節目了」、「我也是以前看綜藝玩很大，但自從因為疫情沒辦法出國加上改成固定班底後，就很少在看了，現在都是看飢餓遊戲居多，很喜歡五位主持人的互動」。

▲《飢餓遊戲》被網友們大推是台灣最好看的綜藝節目。（圖／飢餓遊戲臉書）
▲不少粉絲指出，因為《飢餓遊戲》的關卡玩法超多又創新，不會過於沉悶或覺得膩。（圖／飢餓遊戲臉書）
也有人專業分享多年來的觀看心得，「飢餓遊戲真的是很優質的節目，玩法多變常常有新遊戲或新玩法」、「覺得飢餓遊戲的遊戲內容都很創新而且有趣，真的是優質綜藝！應該給他們多點鼓勵！」「喜歡他們一起努力、互相捉弄、互相扶持的感覺，還有跟主謀鬥嘴、鬥智、鬥心機都超好看，這個節目真的是難得主持人都很討喜的節目，而且主持人的定位都很鮮明」、「可惜就差一座金鐘了」。

由5566團員孫協志、王仁甫、許孟哲主持的《飢餓遊戲》於2016年開播，由於節目內容主要為過飢餓來激發出名人們為了吃東西而不擇手段獲勝，獲得網友一致好評。2021年更加入了兩位新生代主持蔡黃汝、峮峮，讓節目更有看頭，增添許多趣味性。

此外，節目團隊每一集都有不同的主題模式，不僅能善用場地資源，還能扣緊「飢餓」主軸，無論是藝人之間互相耍心機或和主謀（製作人）鬥嘴的過程，都讓觀眾們津津樂道，PTT綜藝版更是討論到爆掉。可惜的是，節目開播至今近6年都沒有一座金鐘獎獎項，讓粉絲們覺得非常可惜。（編輯：詹鎰睿）

▲《飢餓遊戲》被網友們大推是台灣最好看的綜藝節目。（圖／飢餓遊戲臉書）
▲《飢餓遊戲》更被粉絲直言，比其他綜藝開頭的系列節目還好看。（圖／飢餓遊戲臉書）

台南Josh又發功！一還磁鐵就轟滿貫砲　「恐怖過程」曝光

《神隱少女》小黑炭走出動畫？飼主低頭一拍　70萬人萌翻

6千萬超夯「靈異MV」瘋傳！導演爆想剪掉：對大家不吉利

獨／「教育界林襄」找到了！PTT全員暴動　羞曝感情狀況

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀