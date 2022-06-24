《飢餓遊戲》台綜最強？網揭「愛看關鍵」：就差一座金鐘

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結果底下留言一面倒支持和力挺，「我也覺得飢餓遊戲好看，也很喜歡五位主持人一起主持起來的感覺」、「推爆！五個主持人各有特色，而且峮花超可愛的，感覺她們有越來越融入綜藝節目了」、「我也是以前看綜藝玩很大，但自從因為疫情沒辦法出國加上改成固定班底後，就很少在看了，現在都是看飢餓遊戲居多，很喜歡五位主持人的互動」。
也有人專業分享多年來的觀看心得，「飢餓遊戲真的是很優質的節目，玩法多變常常有新遊戲或新玩法」、「覺得飢餓遊戲的遊戲內容都很創新而且有趣，真的是優質綜藝！應該給他們多點鼓勵！」「喜歡他們一起努力、互相捉弄、互相扶持的感覺，還有跟主謀鬥嘴、鬥智、鬥心機都超好看，這個節目真的是難得主持人都很討喜的節目，而且主持人的定位都很鮮明」、「可惜就差一座金鐘了」。
由5566團員孫協志、王仁甫、許孟哲主持的《飢餓遊戲》於2016年開播，由於節目內容主要為過飢餓來激發出名人們為了吃東西而不擇手段獲勝，獲得網友一致好評。2021年更加入了兩位新生代主持蔡黃汝、峮峮，讓節目更有看頭，增添許多趣味性。
此外，節目團隊每一集都有不同的主題模式，不僅能善用場地資源，還能扣緊「飢餓」主軸，無論是藝人之間互相耍心機或和主謀（製作人）鬥嘴的過程，都讓觀眾們津津樂道，PTT綜藝版更是討論到爆掉。可惜的是，節目開播至今近6年都沒有一座金鐘獎獎項，讓粉絲們覺得非常可惜。（編輯：詹鎰睿）