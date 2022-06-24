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外送員祝用餐愉快！低頭一瞄「餐點」尷尬了：難怪那麼輕

▲外送平台給予了不少人一個工作和賺外快的機會，而由於每天都要與許多人接觸，上班時間拉長也會出現許多意外插曲。（示意圖／翻攝photoAC）
▲外送平台給予了不少人一個工作和賺外快的機會，而由於每天都要與許多人接觸，上班時間拉長也會出現許多意外插曲。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-06-24 18:11:20

外送平台給予了不少人一個工作和賺外快的機會，而由於每天都要與許多人接觸，上班時間拉長也會出現許多意外插曲，一名外送員就分享，某次在外送時發現物品輕的不可思議，忍不住偷喵後卻令她尷尬不已。

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一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文分享，表示日前在上班時，接到一個「重量相當輕」的訂單，客人要求放至家門口即可，但在溝通後，原PO到指定位置時，則是選擇放在客人的車上，並回覆「祝你用餐愉快」，不過在好奇心驅使下，她仍選擇瞄一眼內容物，想不到竟是「保險套」，讓她事後相當尷尬。

▲（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）
▲原PO接到一個「重量相當輕」的訂單，沒想到竟是保險套，但她已和客人表示「用餐愉快」。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）
故事曝光後掀起討論，網友回應「的確是用餐愉快哈哈哈」、「用餐愉快，沒毛病啊」、「人命關天，即時送達」、「這樣講客人才不會覺得妳有看過」、「太尷尬了啦，終究敵不過好奇心」、「外送保險套還挺特別的」、「我都寫已放管理室，謝謝，就不會有這種尷尬」。

此外不少同行也分享類似經歷「我也送過保險套的單，直接送到汽車旅館的房間，巧的是2個小時後我又接到一張飲料店的單，然後是同一間汽車旅館同一個房號，我還跟門口的櫃檯說妳好，我又來了」、「沒關係，我之前是直接當面跟人說，他女朋友還在旁邊呢」、「我有一次送百貨類的廚房清潔用品（有蟑螂藥），也是說用餐愉快」、「我也遇過，很常發生，當成上班的趣事就好了」。（編輯：張志浩）

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