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超商微波食品「1改變」引共鳴 ！眾人哀號：吃定顧客死忠

▲超商微波食品不斷調漲價格，讓網友相當無奈。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲超商微波食品不斷調漲價格，讓網友相當無奈。（圖／記者鍾怡婷攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-24 19:09:31

便利超商販售的微波食品，美味又方便的特點受到民眾喜愛，不過隨著物價不斷上漲，就有網友於PTT發起討論，點出各大連鎖超商的微波食品也跟著多次調漲價格，讓外食族無奈大嘆「每個月都漲」、「熟食類基本都漲10元，很可怕」。

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▲全家便利商店有多款微波食品，原PO好奇詢問，大家最推薦哪一品項？
▲隨著物價不斷上漲，各大便利超商也跟著調漲價格。（圖／資料照片）
根據網友於《PTT》發文抱怨，自己到全家便利商店想買皮蛋瘦肉粥，卻發現已經從一碗59元的價格調整為65元，她無奈表示「遙想以前是一碗50元，到現在漲了三成多」，並且隨著物價不斷上漲，原PO認為不僅有全家調漲價格，同樣身為便利商店龍頭的7-11也難逃漲價的命運，「711的是一碗55元 ，現在全家漲了，711什麼時候會跟進呢？」

關於微波食品不斷調漲價格，引發眾多網友共鳴，「超商一直漲」、「就是吃定你們超商族啦！照樣漲」、「漲了還不是有死忠仔照吃，吞下去吧」、「熟食類基本都漲10元 很可怕」、「漲到不可思議」、「就是溫水煮青蛙啊，而且貴又難吃的東西」。

但也有人認為漲價是無可避免的事，「現做的廣東粥已經100了」、「敢賣這價錢代表有人買啊」、「巷口的也是貴，但比較有料加現做」、「全世界都在漲，要做合理反應」、「等電價漲，應該會再一波，早買早享受」。（編輯：鍾怡婷）

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