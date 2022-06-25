COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

《小小廚神》台裔女孩「奪冠秘密藏3年」！台菜征服廚神

▲10歲台裔小女孩，靠著台式料理征服地獄廚神的胃，拿下小小廚神第8季冠軍。（圖／masterchefjunior IG）
▲10歲台裔小女孩，靠著台式料理征服地獄廚神的胃，拿下小小廚神第8季冠軍。（圖／masterchefjunior IG）

編輯中心/綜合報導

2022-06-25 10:22:28

美國實境節目《小小廚神美國版》第8季於23日播映完畢，其中一位父母均來自台灣的10歲小女孩莉亞（Liya）不僅比賽表現亮眼，而且每次端出的台式料理都廣受好評，驚豔全場，更征服廚神戈登拉姆齊的心，最終成功奪下冠軍，並獲得10萬美元（約台幣300萬）的豐厚獎金。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這名年僅10歲的台裔小女孩莉亞，自從《小小廚神》節目開播後就迅速吸引許多台灣朋友的關注，而且每次端出的台式料理都具有特色，首集就拿出台式風味的蜜汁烤鰻魚米粉，就讓戈登拉姆齊忍不住讚美，「你絕對懂得做台灣料理，十分美味」，同時也被評審們評為當周最佳料理之一。

▲《小小廚神》10歲台裔女孩奪冠！道地台菜征服地獄廚神。（圖／masterchefjunior　IG）
▲父母均來自台灣的莉亞，從小就對料理產生興趣。（圖／masterchefjunior IG）
莉亞曾在節目中透露，其實他從小就會跑到父母的餐廳裡幫忙，也因此對料理產生興趣，她爸爸也提到，莉亞還會偷偷溜道地下室跟廚師們學包餃子，練就了一身好手藝。

而在冠軍賽中，莉亞仍靠著台式料理應戰，分別是主菜蔥油餅佐油煎五香鴨胸肉、焦炒豆角蔥油餅、味噌茄子，以及甜點椰香班蘭奶凍、百香果醬。最終順利擊敗對手，抱回10萬元美今的豐厚獎賞。

▲《小小廚神》10歲台裔女孩奪冠！道地台菜征服地獄廚神。（圖／liya_chu08　IG）
▲原來莉亞現在已經13歲了，也把這冠軍的秘密藏了3年之久。（圖／liya_chu08 IG）
值得一提的是，由於當季早在2019年就錄製完畢，無奈碰上疫情攪局，一直延到2022年3月才正式播映，也就是說現年13歲的莉亞，把這冠軍秘密藏了3年之久。近日她向外媒透露，其實她一直都很想講，如今終於忍到節目播完，可以興奮的和大家分享喜悅。

《小小廚神美國版》第8季兩小時總決賽特輯版，將在6/25日晚間7點於中華電信MOD 264台、四季線上影視81台、HamiVideo電視館、DCTV全國數位有線電視202台等等上線。（編輯：詹鎰睿）


《飢餓遊戲》台綜最強？網揭「愛看關鍵」：就差一座金鐘

台南Josh又發功！一還磁鐵就轟滿貫砲　「恐怖過程」曝光

獨／「教育界林襄」找到了！PTT全員暴動　羞曝感情狀況

台大正妹表特板爆紅！超專業身分曝　PTT暈慘：根本仙女

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀