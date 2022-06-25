《小小廚神》台裔女孩「奪冠秘密藏3年」！台菜征服廚神
美國實境節目《小小廚神美國版》第8季於23日播映完畢，其中一位父母均來自台灣的10歲小女孩莉亞（Liya）不僅比賽表現亮眼，而且每次端出的台式料理都廣受好評，驚豔全場，更征服廚神戈登拉姆齊的心，最終成功奪下冠軍，並獲得10萬美元（約台幣300萬）的豐厚獎金。
這名年僅10歲的台裔小女孩莉亞，自從《小小廚神》節目開播後就迅速吸引許多台灣朋友的關注，而且每次端出的台式料理都具有特色，首集就拿出台式風味的蜜汁烤鰻魚米粉，就讓戈登拉姆齊忍不住讚美，「你絕對懂得做台灣料理，十分美味」，同時也被評審們評為當周最佳料理之一。
莉亞曾在節目中透露，其實他從小就會跑到父母的餐廳裡幫忙，也因此對料理產生興趣，她爸爸也提到，莉亞還會偷偷溜道地下室跟廚師們學包餃子，練就了一身好手藝。
而在冠軍賽中，莉亞仍靠著台式料理應戰，分別是主菜蔥油餅佐油煎五香鴨胸肉、焦炒豆角蔥油餅、味噌茄子，以及甜點椰香班蘭奶凍、百香果醬。最終順利擊敗對手，抱回10萬元美今的豐厚獎賞。
值得一提的是，由於當季早在2019年就錄製完畢，無奈碰上疫情攪局，一直延到2022年3月才正式播映，也就是說現年13歲的莉亞，把這冠軍秘密藏了3年之久。近日她向外媒透露，其實她一直都很想講，如今終於忍到節目播完，可以興奮的和大家分享喜悅。
《小小廚神美國版》第8季兩小時總決賽特輯版，將在6/25日晚間7點於中華電信MOD 264台、四季線上影視81台、HamiVideo電視館、DCTV全國數位有線電視202台等等上線。（編輯：詹鎰睿）