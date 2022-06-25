確診妹因「1身分」領30萬理賠金！明細曝光　眾人全愣爆

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結果貼文一出，一名女網友獲讚數最高表示自己確診拿到31萬2000元，其關鍵在於自己剛好是「醫護人員的身分」，所以還有申請保險慰問金、加上住院理賠；明細包括「『富邦保單2880元方案，理賠18萬2000元』、『新安東京海上理賠50000元』、『富邦醫療人員慰問金30000元』、『國泰醫療人員慰問金20000元』、『護理公會慰問金10000元』、『台北市護理師公會慰問金2000元』、『南山實支實付醫療險住院日額3000*6，理賠18000元，總共31萬2000元。」
而不少網友也各自分享自己確診理賠的數字「富邦防疫險1509+疫苗險，隔離3萬、確診3萬、日額3萬、打完疫苗後確診3萬；新安東京666，隔離5萬、確診5萬；明台665，隔離3萬、確診5萬，總共也是30萬」、「我家8個人全確診，去年那波的，賠80萬」、「5家人全家確診，總計76萬，除了其他產險我們警政署還有額外保險」、「我確診5萬+清冠5萬+疫苗5萬，同住家人有3人隔離各+5萬，4月底就確診那時清冠一號還不缺，我們家四個人都有領到，一家四口只保富邦共領了75萬」。
而除了新冠肺炎之外，台灣日前也正式將猴痘列為第2類法定傳染病，產險業者指出，根據防疫保單條款「只要被指定為法定傳染病即為保障範圍」，也就是說，防疫險並非只保障COVID-19，如今猴痘正式列為第2類法定傳染病，未來若台灣境內出現確診案例，依條款防疫保單的確要理賠。（編輯：張嘉哲）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。