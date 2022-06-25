婦人衝商店「突掀起長輩」炸春光！10秒片曝 8萬人嚇傻
近日在Tik Tok上流傳一段影片，一名婦人衝進一間超商之後，一臉非常生氣的要找店員理論，結果走到櫃檯前時，她突然將上衣掀起，內衣直接曝光在鏡頭前，儘管她馬上將衣服放下，但誇張的行徑全被拍下放上網路，讓不少網友傻眼「第一次看到這種理論招數＝＝」、「真的嚇傻.....重點是她拉錯...拉到胸罩」。
只見短短10秒影片，一對男女一臉憤怒的推開門走入販售3C手機配件的店家，接著婦人一副惡狠狠的表情走向櫃檯，下一秒突然直接將上衣掀起來，露出內裡的紫色胸罩，不過尷尬的是，婦人因為一時激動，不小心把胸罩也一併掀開，導致右側的乳房也一度曝光在鏡頭前，儘管她察覺時，火速將衣服拉下，但離譜行徑早就被錄下。
影片不只在Tik Tok瘋傳，也被轉傳到臉書社團「報廢公社公開版」，吸引超過8萬人朝聖「＝＝...哪門子招數啊」、「第一次看到這種談判的方法」、「阿姨拉錯真的有夠糗欸，影片還被發上網」、「大媽們理論不是都只是狂叫囂嗎？最多也就大便，這個炸春光的是怎樣」、「一言不合就掀....是哪招」。
不過由於該段影片的背景音樂已經被換成是網紅阿翰「九天玄女remix版本」，以第一句歌詞「來歡迎光臨這邊坐喔」暗諷婦人氣沖沖開門的模樣，因此無法從影片中得知當時情況，婦人為何如此生氣，甚至突然做出脫序行為，意外掀起話題。（編輯：張嘉哲）