爭鮮最強不是奶酪？「神級物」員工也扛一箱：幸運才能吃
知名迴轉壽司品牌「爭鮮」因優惠價格及美味商品，擁有許多消費者支持，其中不只鮭魚壽司品項備受肯定之外，在甜點表現上則是奶酪堪稱是一絕，不少人每去必吃。而近日，卻有網友分享自己認為「全爭鮮最好吃的東西」貼文引起廣大迴響，甚至釣出員工透露「自己也會買一整箱回家」掀起話題。
一名網友在「Dcard」貼文指出「這應該是爭鮮最好吃的餐點了！可以說是神仙甜點！真的超好吃！拜託看到的快去吃，我這個沒有業配也沒有在那邊打工，只是真的太好吃，不能只有我自己知道」只見貼出的照片，上頭寫著「蜂蜜牛奶風味摩納餅」，確實是去爭鮮相當少數間見到的甜點。
貼文一出，網友紛紛回應「這真的是超好吃＝＝超越奶酪」、「這個不是每次都有，要幸運遇到才有得吃，有時候都賣光光」、「每次去爭鮮，如果有幸運買到的話，都會默默買5支左右回去囤在冰箱」、「真的超讚，也不會太死甜」、「那天去爭鮮有看到就拿了一個，以前都不知道有這種」、「還真的是沒吃過欸...下次注意看看」。
而也有不少爭鮮前店員以及工讀生表示「前員工表示，去年買一箱回家，超開心的」、「之前在爭鮮打工，剛進去第一天還有碰到在賣，第二天想吃就賣完，而且叫不到了嗚嗚嗚嗚」、「就連離職也要請同事幫買的前爭鮮員工路過」、「這個最近又開賣，現在門市還叫得到貨，但賣完就沒了喔，不過外面的團購也有在賣啦，大家可以去網路上找」。（編輯：張嘉哲）