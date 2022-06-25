拔完智齒拍證件照！正妹一拿「畢業證書」崩潰：是倉鼠嗎
近期各級學校畢業季到來，學生們多年的努力不僅是為了未來著想，也是替求學生涯創造美好回憶，因此每個階段的「畢業證書」都別具意義，不過，近日一名中國女大生卻為此感到相當崩潰，因為她日前剛拔完智齒時，隔天卻收到學校通知要拍畢業照，無奈之下只能前往，最後成品更讓她超級崩潰。
綜合陸媒報導，在浙江的一名女大生日前到牙科珍所拔智齒，怎料卻突然收到學校通知隔天要收集畢業生照片，並召集學生安排拍照，她無奈表示，當時是自己臉最腫的時候，不過為了留下紀念，無奈之下只能前往。
在拍攝結束後，證件照中的女大生右半邊臉頰明顯凸腫，與倉鼠非常相似，女大生指出，拍攝當下她並不知道照片會放在學位、學士證書上，甚至連學校網站都要放上這張「倉鼠照」，令她相當崩潰，不過事後她也表示，自己也不會想再重拍或P圖，因為每次拿出來都會想到這段特殊經歷，反而蠻有紀念意義的。
消息曝光後，各路網友也紛紛留言「有點像倉鼠，還是挺可愛的」、「這太好笑了啦，雖然有點可憐」、「沒事，反正這種證書也不會經常拿出來觀看」、「還是可以看出來，本人蠻漂亮的」、「這女生得多難受啊！這麼漂亮的一張臉蛋，結果因為拔智齒給影響了」、「剛拔完智齒第2天的我，看到妳照片一邊笑一邊疼」、「真的是難得的回憶，畢業快樂」。（編輯：張志浩）