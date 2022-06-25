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特殊台灣味！滷味攤常見「1美食」　法國妹驚喊：狗吃的

▲滷味中的特殊台灣味，讓法國籍網紅與友人無法接受。（圖／擷取自《Ku's dream酷的夢》YT）
▲滷味中的特殊台灣味，讓法國籍網紅與友人無法接受。（圖／擷取自《Ku's dream酷的夢》YT）

編輯中心/綜合報導

2022-06-25 19:47:04

法國人YouTuber「酷」，經常在頻道中嘗試許多台灣特殊美食，而近日他與法國正妹好友「黑土」，一起挑戰台灣比較特殊的冷門美食，其中滷味、鹽水雞攤常見的雞冠，讓兩人大開眼界，驚喊「這個是留給狗吃的！」

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▲兩人嘗試了雞冠、豬上顎、肝花（燒肝）、陳皮。（圖／擷取自《Ku's dream酷的夢》）
▲兩人嘗試了雞冠、豬上顎、肝花（燒肝）、陳皮。（圖／擷取自《Ku's dream酷的夢》）
酷日前發布影片，與好友「黑土」一起挑戰台灣特殊美食，影片一開頭他就提到，台灣的東西雖然好吃，但有一些卻讓他無法理解，尤其是台灣人很愛創意搭配各種食物，例如在蛋糕上放小番茄，對他來說就像是把蔬菜放入蛋糕一樣，令他相當無法理解。

而影片中他們也挑戰雞冠、豬上顎、肝花（燒肝）、陳皮等，台灣道地美食中的特殊口味，其中當工作人員端出雞冠時，兩人瞬間面露驚恐，即便聽到鹹水雞或滷味攤都會賣時，仍讓黑土相當震驚，直言表示「為什麼你們覺得有必要去吃這些東西？它（雞冠）在這裡（公雞頭）是放好看的，不會有人想去吃它！」，並火辣開嗆「這個是留給狗吃的！」

▲兩人嘗試了雞冠、豬上顎、肝花（燒肝）、陳皮。（圖／擷取自《Ku's dream酷的夢》）
▲酷也澄清是味蕾差異的問題，並沒有批評台灣食物的意思。（圖／擷取自《Ku's dream酷的夢》）
至於品嚐過後的感想，酷認為豬上顎、肝花、速纖其實還不錯，但不能接受的是雞冠、陳皮。最後他也中立表示「我覺得蠻多食物你第一次吃的時候，可能會覺得不懂，但是越吃越好吃」，並且特別澄清，是味蕾差異的問題，並沒有批評台灣食物的意思，希望觀眾看完後不要因此而生氣。（編輯：鍾怡婷）


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