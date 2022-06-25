COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

情人節前脫單！下半年「4星座」桃花爆棚　遇見命定之人

▲4星座下半年桃花運旺盛，有機會在七夕前脫單。（示意圖／取自unsplash）
▲4星座下半年桃花運旺盛，有機會在七夕前脫單。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-25 21:53:52

2022年不知不覺已到了下半年，剩不到兩個月的時間，即將迎來七夕情人節（8月4日），還沒脫單的朋友也別緊張，根據命理專家小孟老師分享，4星座在下半年桃花運旺盛，非常有機會遇見命定之人！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲塔羅牌老師艾菲爾盤點「4星座女」2022年有望遇上好歸宿。（示意圖／翻攝pixabay）
▲專家提醒，好好把握機會就能遇見命定之人。（示意圖／翻攝pixabay）
第四名：魔羯座

摩羯座七月後，桃花運旺盛，不論是單身或正在曖昧者，你的愛情會油然而生，昇華的機會很多，也容易陷入熱戀，請把握下半年的機會，能遇到相處自在的對象，由朋友介紹而認識的機會也很多，可穩定的慢慢發展關係，在年底時還有進一步關係的可能。

第三名：處女座

處女座單身者下半年有機會遇到命定之人，有意交往的，可得好好把握機會，特別是去年已經錯失愛情的人。在下半年，有可能因為工作或環境關係，認識不少新異性，單身者可以再度把握機會哦！

第二名：天蠍座

下半年是天蠍座感情運勢最好的時刻，不論是單身者要找尋伴侶、曖昧者要發展關係、戀愛中的想修成正果，或是想與舊愛重修關係的，可抓緊機會，因為幸運的時刻，不會為任何人停留。

夏天與秋天時可能出現熱戀，但佔有慾也變多了，不得不謹慎，而下半年，爛桃花則出現不少，會讓愛情變得不清不楚，來得太突然，走得很匆忙，別讓糾紛帶走了對感情的信任。

第一名：雙魚座

雙魚座下半年你的桃花運特別好，容易吸引到相同興趣的對象。今年也容易散發藝術氣息，知性魅力相當吸引對象，但要小心也容易沉迷在愛情及慾望之中，尤其是在水逆期間9月-10月間，可能會被對象的甜言蜜語誘惑得神昏顛倒，因此在下半年要特別留意愛你的人可能是貪戀你的美色。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

凶宅好便宜該買？專家提醒「1原則1禁忌」：安心買放心住

12星座「週末運勢」出爐！這1位偏財運爆棚　快去買彩券

年底前「4星座」爆好運！這位投資轉虧為盈　彩券易中獎

金星入雙子！4星座「愛情運」遇大轉折　這位當心變小三

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀