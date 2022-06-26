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「5星座」下半年慘遇危機！命理師曝規避關鍵：切勿魯莽

▲艾菲爾老師就點名「5星座」，在2022下半年恐遇到危機。（示意圖／翻攝Pexels）
▲艾菲爾老師就點名「5星座」，在2022下半年恐遇到危機。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-06-26 15:12:23

2022年轉眼間就來到6月底，而星座運勢也將在下半年有新的走向。對此，艾菲爾老師就點名「5星座」2022下半年恐遇到危機，除了提醒「不可魯莽行事」之外，同時逐一講解規避關鍵。

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金牛座－暫無翻身之地
下半年，土星在金牛座的事業宮位逆行，你可能是個頗具聲望的人士、或是為人熟知的公眾人物，逆行期間也許出現毀壞你名聲的事件，社會眼光讓你頓時從雲端掉到谷底，看似再也沒有翻身之地。土星逆行期間，建議你保持低調作風，別惹人過度注目，只要謹守本分，即便是天大的麻煩降臨，也會有轉圜的餘地。同時參考太陽、上升星座！

白羊座－腹背受敵
下半年，土星逆行在白羊座的人際宮位，加上木星也在命宮逆行，反而加乘了土星權威壓制的能量，使你腹背受敵。你可能身處在某些團中，與眾人一起推動著回饋社會的項目，而加入的初衷是源自朋友的人情壓力，在逆行期間合作間的小摩擦加劇了你的不情願，令你萌生退意。在土星、木星逆行期間，你可以問問自己，是否因為人情關係、渴望得到社會認可才勉強加入公益團體中，而你其實缺乏推動事務的熱情，在你想清楚的時候，自然會有解決之道。同時參考太陽、上升星座！

巨蟹座－親密關係破裂
下半年，冥王星在巨蟹座的親密宮位逆行，土星則在下一宮疾厄宮位逆行，如果你已經在一段關係之中，面對親密關係中的卡點，暫時推動不了的話別硬著頭皮解決，很有可能關係破裂，同時將局面導致成三角習題。單身的你，這段期間遇到的對象，可能身上揹有債務或著有秘密隱瞞著你，別太輕易就完全將自己交給對方，日久見人心，請你要有耐心。同時參考太陽、上升星座！

▲小三竟然是自己！以下4個跡象，能幫助你釐清，究竟你是不是被當成了第三者呢？（圖／Shutterstock）
▲艾菲爾老師提到，2022下半年，巨蟹座的親密宮位逆行，很可能會遇到感情破裂或三角關係。（示意圖／Shutterstock）
獅子座－互看不順眼
下半年，土星逆行在獅子座的伴侶宮位，你可能會在親密關係裡、或是與互動緊密的合夥人之間出現溝通問題，這些人與你的關係親密無間，更容易因為一點小事就產生摩擦，有一部分是你們對彼此的情誼深具信心，認為再火爆的口角都不會動搖你們的感情，然而，土星逆行期間，彼此之間互看不順眼的程度會更加劇，可別輕忽土星逆行的威力，該低下姿態的時候，還是將誠意做足，除非你已經打定主意讓關係破裂、合夥破局。同時參考太陽、上升星座！

處女座－失望幻滅
下半年，逆行海王星影響著處女座的伴侶宮，這段期間，別急著和你正在約會的對象確認關係，在海王星逆行期間，你極大可能戴著玫瑰色眼鏡在面對你的對象，對方的生活習慣、價值觀、宅在家的邋遢模樣尚未完全展示在你面前，貿然確認關係的話，或許剛開始很甜蜜，但越後面越招致幻滅。建議你在海王逆行的期間，保持冷靜、仔細觀察對方的言行舉止，如果感到不對勁請向對象提問，與其事後失望，倒不如一開始就降低期待，在這段感情中，你會感到更加踏實。（編輯：潘毅）


【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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