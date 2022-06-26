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4個方形看起來像啥？憑直覺回答　揭露你的「精神年齡」

▲你覺得圖中的四個長方形看起來像什麼？答案將測出你的「精神年齡」。（圖／翻攝《shinri》）
▲你覺得圖中的四個長方形看起來像什麼？答案將測出你的「精神年齡」。（圖／翻攝《shinri》）

編輯中心/綜合報導

2022-06-26 18:12:32

過去有不少心理測驗，透過人類的視覺，來測出每個人內在的性格或精神年齡。近期日本網站《shinri》就分享一道題目，透過答案就能測出你的「精神年齡」。

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你覺得上圖中的四個長方形看起來像什麼？
A：玫瑰花
B：風車
C：四台車
D：水井

答案揭曉

▲玫瑰花。（示意圖／翻攝Pexels）
▲玫瑰花。（示意圖／翻攝Pexels）
選項A：精神年齡19歲

選擇玫瑰花的這類人，精神年齡處於青春期巔峰的19歲，對於愛情以及人際關係等等相關問題，你都還在摸索當中，也因此你常常會尋求周遭親友的建議，把這些答案當作正確攻略來執行。

▲風車。（示意圖／翻攝Pexels）
▲風車。（示意圖／翻攝Pexels）
選項B：精神年齡8歲

選擇風車的這類人，精神年齡是充滿好奇心的8歲。你平時在做喜歡的事情時候相當專注，但對於不擅長的東西避之唯恐不及。

雖然這特質也讓你在職場上看起來會顯得有些自私，但若是屈就於社會現實，強迫自己去做，反倒會讓你的表現不再充滿光彩，因此，追求你感興趣的事物，並發揮到極致，就是對你最好的一條道路。

▲車頂。（示意圖／翻攝Pexels）
▲車頂。（示意圖／翻攝Pexels）
選項C：精神年齡44歲

覺得這四個長方形看起來像車子的你，精神年齡是成熟的44歲，社會上的各種酸甜苦辣都已經經歷過，你不會再為一點小挫折就感到難過，但在你內心深處，還是會有「饒了我吧」的小抱怨。

雖然你們精神層面已經相當穩定，但也會有想重製一切，從頭開始新生活的盼望。

▲水井。（示意圖／翻攝Pexels）
▲水井。（示意圖／翻攝Pexels）
選項D：精神年齡60歲

選擇水井的人，精神年齡已經是老成的60歲，你通常會在心中覺得自己比旁人更高一等，能夠清楚分辨一個人的好壞，同時你也相當懂得如何讓自己更具有魅力，人際關係盡在你掌握中。

但出乎意料的是，這類人很少會認知道自己有哪些優缺點，因此謙虛是你最需要掌握的特質，只要把握好這要點，就能取得更平穩的發展。（編輯：潘毅）

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