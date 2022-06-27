速食店「最尷尬食物」是它！沒有一間例外 老饕吃過認了
台灣速食業相當興盛，不管是本土的還是從國外進駐，品牌也是相當多元，包括麥當勞、肯德基、摩斯漢堡甚至到本土的頂呱呱等等，每一間都有其不同的特色餐點，來吸引客人上門，也深受大眾喜愛。不過，近日有網友討論麥當勞內用區逐漸取消問題時，卻意外抖出各大速食店都有一樣「最尷尬的食物」，引起熱烈討論。
近日因為有網友發現住家附近的麥當勞座位區正在縮減，因而在PTT上發文討論「麥當勞最好吃的就薯條，但他們的薯條好吃的時光很短暫，基本上除非現做又內用，不然吃到的都會是軟爛的難吃薯條，而麥當勞現在打算陸續取消內用座位，這明擺著就是打算放棄唯一端得上檯面的薯條了，有八卦嗎？」
貼文一出，網友紛紛贊同回應「麥當勞的薯條真的冷掉完全不行」、「外帶薯條真的九成都軟爛，有夠哭」、「不只麥當勞喔，肯德基也是，那薯條冷掉軟爛到完全不能吃」、「基本上每間速食店的薯條剛炸好都不錯，但冷掉沒有一間例外的難吃，內用還是有它的價值」、「我自認胃口蠻好了，但肯德基的薯條放超過10分鐘我就不行了」、「麥當勞吃薯條不外帶，薯條涼掉送我都不要」。
而對於近日有不少人發現麥當勞內用區縮減幅度提升，台灣麥當勞日前在多間門市關閉之後，就提到，目前提供外帶的餐廳有6家、關閉部分用餐樓層的有近30家，主因是為提供消費者安心且合規的用餐環境，主動進行《土地使用分區管制規則》相關法規檢討後，在進行自助點餐店改裝、拓展同時也關閉餐廳的部份用餐樓層，故部分餐廳改裝後，僅能提供外帶與外送服務，對於無法提供消費者舒適的用餐環境深感抱歉。
沒想到因為麥當勞內用區的縮減政策，網友第一時間聯想到的是「不能吃到熱呼呼的薯條」，且同比較各大速食店的薯條來看，發現都是屬於內用才是最好吃的時刻，如果冷掉口感都會下降好幾個層級，意外掀起一波討論。（編輯：張嘉哲）