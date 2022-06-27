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仙草只配鮮奶？內行「改加1物」吃上癮：甜度剛好又省時

▲夏天除了開啟冷氣對抗高溫外，吃一些剉冰、飲料、涼拌料理等清涼食物消暑也相當滿足，其中「仙草」就是熱門選擇。（示意圖／取自freepik）
▲夏天除了開啟冷氣對抗高溫外，吃一些剉冰、飲料、涼拌料理等清涼食物消暑也相當滿足，其中「仙草」就是熱門選擇。（示意圖／取自freepik）

編輯中心/綜合報導

2022-06-27 12:08:19

夏天除了開啟冷氣對抗高溫外，吃一些剉冰、飲料、涼拌料理等清涼食物消暑也是熱門選擇，若有與平常不同的吃法和作法也會引起討論，近日一名網友就分享自己處理「仙草」的過程，並指出調製糖水的甜度是一大學問，貼文引發討論，有內行更抖出「特殊吃法」。

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該網友在臉書社團「廚藝公社」發文提到，「早上去市場買了2大塊仙草50元，回家切碎變成一大鍋，但是因爲家人喜歡吃的甜度不一樣，所以並沒有把糖直接加進去仙草裡」，為此原PO特地調製了一碗糖水，分別加入「黑糖」和「二砂」，再加熱水把糖攪拌融化，如此一來「糖水就比較香，不會太甜膩」；把成品冰涼後吃上一碗，在夏天相當滿足。

▲（圖／翻攝自廚藝公社）
▲原PO調製了一碗糖水，分別加入「黑糖」和「二砂」，再加熱水把糖攪拌融化，如此一來「糖水就比較香，不會太甜膩」。（圖／翻攝自廚藝公社）
貼文曝光後，網友紛紛回應「糖水中加一小匙鹽更好吃」、「好喜歡仙草的古早味」、「夏天吃西仙草真是一大享受」、「可加蜂蜜或鮮奶，再放點冰塊」、「還是喜歡加鮮奶的」也有內行網友提到，想吃仙草怕太甜，且不想花時間調製糖水，可以直接加入「冬瓜茶」，「加冬瓜茶就行了，省時」、「加冬瓜茶是絕配，甜度基本剛剛好」、「除了鮮奶，倒入冬瓜茶喝超消暑」。

而如果民眾想要自己到市場買仙草乾熬煮，「農委會」過往也提供在選擇上的建議，應選擇「鬚根、雜質和沙土」少，且聞起來無霉味、濕氣較佳；食用後深具降火氣、解熱、清血等功能；保存方面，應以袋裝打結，並放置在離地的通風、乾燥處。（編輯：張志浩）

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