等紅燈無聊？外送員暖送「數學題」 網算到崩潰：胃好痛
「等紅燈無聊？」一名貼心的外送員想讓後方車輛在停紅燈時打發時間，因此畫了一道數學題目在外送箱上，不料題目難到讓全場網友一看立馬哀嚎，直呼：「紅燈都過五次了，我還在算！」
該名網友25日在臉書社團「外送員的奇聞怪事」中貼文，他表示在路上看到一名熊貓外送員正在跑外送，而機車上的外送箱用白線畫出一道數學題，題目有一個三角形ABC，上頭有A、B、C、D四個點，D點在B、C線段上，A、C距離為14，A、D距離為10，D、C距離為6，角ABC則是45度，求A、B距離為多少，這讓原PO看了霧煞煞，只好發文求助網友：「求高手解！」
貼文曝光後，不少網友哀嚎，「我看到就胃痛了」、「我寧願等紅燈，也不要算數學題」、「紅燈只有100秒，我算不出來啊」、「送個外送，還要玩這個⋯心累」、「寧願忽略也不要這麼傷腦，應付客人都要絞盡腦汁了，停紅燈的時候請放過自己」、「厭世的三角函數」、「紅燈都過五次了，我還在算」、「我不要我不要，寫個笑話不好嗎」。
另外，也有網友算出正解，「三角形ABC中，可利用餘弦定理可求出角ADC，AC² = AD² + DC² - 2AD × DC × cos ∠ADC，196 = 100 + 36 - 2 × 10 × 6 × cos ∠ADC，cos ∠ADC = - ½，∠ADC = 120°，∠ADB = 180° - 120° = 60°」，在三角形ABD中，利用正弦定理，「AD ÷ sina B = AB ÷ sina ADB，10 ÷ sina 45 °= AB ÷ sina 60°，得出AB = 5√ 6（5根號6）」。（編輯：賴禹妡）