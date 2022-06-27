韓式料理只知吃兩餐？內行改吃「這間」飽到吐：水準太高
台灣餐廳百百種，以種類來說有燒烤、火鍋等等，若是以風格來說則有台式、韓式、日式甚至是泰式，民眾聚餐時可以依照不同喜愛來做決定。其中，韓式料理的口味因為相對比較重，因此如果喜歡吃辣的民眾也常常愛去光顧，但你心目中最強的韓式料理又是哪間呢？近日，就有網友熱議「大家喜歡吃涓豆腐嗎？」引起廣大迴響。
一名網友在PTT貼文指出「昨天和朋友去吃涓豆腐，隨便點個豆腐煲，上菜感覺比較慢，小菜吃完四五輪都還沒上，上主餐的時候又有一鍋超大碗的紫米飯，整個吃完超級飽，大家覺得涓豆腐怎麼樣？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「涓豆腐真的是會吃超飽又好吃＝＝」、「好吃又超飽加一！真的不錯」、「目前吃過最喜歡的韓式料理店欸，超飽東西品質又高」、「超飽每次去都要打包」、「雙人套餐兩個人完全吃不完，超飽」、「覺得最好吃的是吻仔魚飯」、「雙人套餐真的飽到天靈蓋」、「海鮮煎餅(厚)是我吃過最好吃的」、「這間最強就是主張飽到吐出來的專門店哈哈哈」、「上次買外帶，印象中也是很飽」。
事實上，涓豆腐在台歷史已經非常悠久，是由韓式料理集團「豆府餐飲」在2008年所創立，其最經典的菜色就是其「嫩豆腐煲」以及「韓國傳統石鍋飯」，由於價格實惠且能夠吃粗飽，讓不少老饕一試就成主顧，根據《網路溫度計》統計，涓豆腐今年在3月29日開始至今網路討路聲量為第一名，討論次數更是遠勝第二名的韓式餐廳，可說是當今台灣韓式料理的一哥。（編輯：張嘉哲）