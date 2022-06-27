同樣是醫生！「1職業」比搖飲料低薪　苦主勸退：會後悔

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貼文一出，馬上吸引大批網友無奈留言，「這找不到人吧？搖飲料都至少有3萬了= =」、「獸醫要找一般診所，大學附屬的薪水普遍低」、「朋友之前讀台大獸醫，之後在學重考上醫學，看到這個薪資，真是恭喜他有上」、「獸醫除非自己開業不然真的都慘不忍睹」、「難怪我家這邊獸醫師看我很想當獸醫，直接跟我說不要來當，會後悔..」。
底下留言中也釣出許多獸醫系畢業的過來人，紛紛感嘆直言「真的啊！然後還一堆人罵我們黑心坑錢，醫療成本本身就是這麼貴，台灣人已經被健保寵壞了，而且動物不會說話，只能靠儀器來檢驗哪裡有問題，所以成本會比人醫更高」、「一般診所第一年大多都4萬左右，因為一開始畢業很少能獨立看診的，但之後就各憑本事了」、「開動物醫院成本超級高，壓力超級大，家裡沒贊助一點錢只靠自己30歲前沒可能。認識很久的醫生算給我聽，他家裡要是沒贊助600多萬，他根本不可能開醫院」。
但也有內行解釋，「這是『教學醫院』的薪水，不是『外面動物醫院』的薪水，而無論是哪間都很低，因為這是去學東西的，老實說一般剛畢業的學生留在教學醫院，只是為了磨練，訓練個幾年後通常都會去外面」、「獸醫的『起薪』低相信大家都知道，北部大概4～4.5吧？其他地方不知道，但老實說只要畢業後磨練個幾年，或是選有業績分紅制的，基本上薪水不會太低」。（編輯：陳雅雲）