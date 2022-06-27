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同樣是醫生！「1職業」比搖飲料低薪　苦主勸退：會後悔

▲有網友近日在求職網發現「1職業」雖是醫生，但薪資卻比搖飲料還低薪。（示意圖／翻攝unsplash）
▲有網友近日在求職網發現「1職業」雖是醫生，但薪資卻比搖飲料還低薪。（示意圖／翻攝unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-27 14:45:40

擁有一份高薪資的工作，相信是不少人出社會後想要極力達成的目標。不過，就有一名網友近日指出，在求職網上意外看到的獸醫薪水，讓他驚呼「真的是在做功德！」貼文曝光後，也引來過來人們分享業界辛酸。

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有網友於Dcard上發文，表示自己在求職網上看到某大學獸醫學院附屬動物醫院刊登徵才資訊，但他一看便驚呼，「25k還要求獸醫系畢業考到獸醫師！？我還以為我看錯！」他也查詢獸醫師普遍薪資，發現一般診所獸醫師薪水只約30K-40K，「升到主治醫師也沒多高」，讓他傻眼直呼「我之前一直以為獸醫很好賺的說，下次帶我的毛小孩會更尊敬他們，真的是在做功德」。

▲有網友近日在求職網上看到的獸醫薪水，讓他驚呼「真的是在做功德！」而引來不少過來人分享業界辛酸。（示意圖／翻攝unsplash）
▲原PO在求職網上看到的獸醫薪水，讓他驚呼「真的是在做功德！」（示意圖／翻攝unsplash）
貼文一出，馬上吸引大批網友無奈留言，「這找不到人吧？搖飲料都至少有3萬了= =」、「獸醫要找一般診所，大學附屬的薪水普遍低」、「朋友之前讀台大獸醫，之後在學重考上醫學，看到這個薪資，真是恭喜他有上」、「獸醫除非自己開業不然真的都慘不忍睹」、「難怪我家這邊獸醫師看我很想當獸醫，直接跟我說不要來當，會後悔..」。

底下留言中也釣出許多獸醫系畢業的過來人，紛紛感嘆直言「真的啊！然後還一堆人罵我們黑心坑錢，醫療成本本身就是這麼貴，台灣人已經被健保寵壞了，而且動物不會說話，只能靠儀器來檢驗哪裡有問題，所以成本會比人醫更高」、「一般診所第一年大多都4萬左右，因為一開始畢業很少能獨立看診的，但之後就各憑本事了」、「開動物醫院成本超級高，壓力超級大，家裡沒贊助一點錢只靠自己30歲前沒可能。認識很久的醫生算給我聽，他家裡要是沒贊助600多萬，他根本不可能開醫院」。

但也有內行解釋，「這是『教學醫院』的薪水，不是『外面動物醫院』的薪水，而無論是哪間都很低，因為這是去學東西的，老實說一般剛畢業的學生留在教學醫院，只是為了磨練，訓練個幾年後通常都會去外面」、「獸醫的『起薪』低相信大家都知道，北部大概4～4.5吧？其他地方不知道，但老實說只要畢業後磨練個幾年，或是選有業績分紅制的，基本上薪水不會太低」。（編輯：陳雅雲）

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