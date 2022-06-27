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人潮變多寧願排隊不選自助結帳？網曝殘酷真相：沒比較省

▲一名網友不解為何大家寧願大排長龍，也不願使用自助結帳，引起網友熱議。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
▲一名網友不解為何大家寧願大排長龍，也不願使用自助結帳，引起網友熱議。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-06-27 17:40:04

台灣民眾到店家商場購物時，大多數人還是習慣在結帳時到櫃檯由店員服務，只是由於時代的演進，加上疫情的關係，許多賣場也紛紛開始設立自助結帳區。不過有一名網友日前逛超市時，發現同樣用信用卡結帳，大家卻寧願排隊等店員而不選自助結帳機，網友看了卻回應：「沒比較便宜」。

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這名網友在《PTT》發文，表示最近疫情趨緩，外面越來越多人潮，逛完超市結帳時都要排上長長的隊伍，但原PO發現另一邊的自助結帳區卻很少人使用，因此立刻轉到自助結帳。沒想到原PO已經結帳完準備離開，回頭發現那些排隊人潮中，還是有不少人使用信用卡付費，因此好奇詢問：「為什麼不喜歡用自助結帳？」、「完全可以用比較快的自助結，難道給店員算有什麼秘密好康？值得去花時間排隊」。

▲原PO好奇既然許多人都會用信用卡結帳，為何還是寧願排隊要店員服務？（示意圖，非當事人／取自photoAC）
▲原PO好奇既然許多人都會用信用卡結帳，為何還是寧願排隊要店員服務？（示意圖，非當事人／取自photoAC）
貼文曝光後，不少網友紛紛表示：「沒比較便宜」、「因為沒比較省錢，而且比較快的前提是建立在沒人跟你搶，如果大家都用自助結帳速度反而會更慢」、「店員結還是比較快」、「因為還是要叫店員過來我不會操作」、「沒比較省也沒比較快，我幹嘛自己來」、「喜歡被服務」、「打個9折就換自助結帳大排隊了」、「沒操作過，怕怕的」。

另外也有人歪樓笑說：「店員就應該做店員該做的事」、「在幫結帳妹子，越多人用自助，他們會失業」、「喜歡讓人服務，蘇胡」、「當自助結帳盛行後，接著就是裁員了」、「救救大家吧，如果大家都自助結帳收銀員不都失業了」。（編輯：陳珮瑜）

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