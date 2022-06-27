孫藝真好孕到！迫降CP「戀愛時間軸」　放閃全記錄一次看

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同年12月兩人合作韓劇《愛的迫降》，玄彬飾演的北韓軍官遇上孫藝真飾演的白富美，兩人不僅在戲裡有多個經典吻戲，收視也大獲好評，戲裡戲外的頻繁互動更被許多網友笑虧根本是「《愛的迫降》迫降了」，因此2020年1月兩人一度傳出婚訊，卻仍未獲得證實。後來直到2021年元旦，孫藝真與玄彬才首度鬆口兩人從2020年3月起已經熱戀8個月，也是孫藝真入行以來首次公開認愛。
即便玄彬與孫藝真多次傳出緋聞，但同樣都是1982年出生的兩人，出道時間也相近，在拍攝《極智對決》時就已經培養出好感情與默契，當時孫藝真受訪時還曾經說過：「玄彬雖然很沈穩，卻有他幽默的一面，許願和玄彬一起拍愛情劇一定很有趣。」沒想到《愛的迫降》出現時不僅讓所有粉絲看見男神與女神的精湛演技，也同時讓小倆口「修成正果」，因此網友紛紛宣稱該片是見證兩人的愛情紀錄片！
不過玄彬與孫藝真沒有讓粉絲等待太久，就在2022年2月，兩人宣布結婚喜訊，當時孫藝真也在IG上分享一張小婚紗照，並且寫下：「我找到了一個可以共度餘生的人…是的，就是大家認為的那個人…」、「男孩遇見女孩，在人群中認出對方，承諾共創未來…我無法想像！」兩人隨即在3月31日完成終身大事。
而今（27）日這對「迫降CP」又再度帶給大家好消息，孫藝真在IG宣布「今天，我想和大家分享一些謹慎而快樂的消息我們迎來了新的小生命。雖然有點不知所措，但我現在擔心又激動，也因為身體的變化實實在在感受每一天。雖然這是一件感謝的事，但因為要很小心，所以還沒跟身邊的人說這件事，因此我們就晚了一點，跟同樣在等待消息的粉絲和周遭的人傳達，我們會好好守護這來到我們身邊的珍貴小生命，也希望大家能好好守護你們生命中的珍貴的東西，健健康康度過每一天，大家要幸福喔。」
孫藝真公開喜訊後，瞬間湧入許多粉絲獻上祝福，紛紛留言：「天啊恭喜你們！」、「姊姊真的太幸福了」、「為你們倆感到非常高興，恭喜！！向你們發送如此多的愛，並祈禱幸福和健康的懷孕。」、「太幸福了」。（編輯：陳珮瑜）