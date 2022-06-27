高雄「沙發騎士」瘋傳！狂姿讓當地人都跪了：他很常這樣
這腰還好嗎？台灣汽、機車眾多，路上能觀察到各式各樣的行車生態，就有位民眾在高雄經武路直擊，一名壯年男子用機車載一個比車體高上兩倍的沙發，他的頭部和背脊也為支撐沙發重量而微微向前彎曲，如此瘋狂的行徑令眾人嘆為觀止，當地人則透露：「很常看到他這樣」。
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》貼出一張照片，是她在高雄經武路上，看到一名男子用機車載大型沙發的超狂畫面，且照片中沙發上並無綑綁痕跡，看起來就像男子單用身體和機車後座撐住，極其驚險，原PO讚嘆：「好猛，胖胖達外送員、今晚想來點⋯外送員的學習對象！」
該騎士驚人的行為震驚不少民眾，回覆：「腰力不一般啊」、「自備防摔防撞系統」、「拔拔聽到IKEA運費後⋯」、「騎士表示：騎一騎累了⋯自備沙發，隨時躺著休息！」、「貨車可以賣了」，還有當地人爆出這位達人常在仁武、鳥松附近出沒。
不過，有網友表示該行為「已違規」，並認為「看到這種我一定有多遠離多遠」。據《道路交通安全規則》第88條之1規定，載物者，小型輕型不得超過20公斤；普通輕型不得超過50公斤，且高度不得超過駕駛人肩部，寬度不得超過把手外緣十公分，長度自座位後部起不得向前超伸，伸出車尾部分，自後輪軸起不得超過半公尺。
有網友則認為：「以法制面來看，這樣載是違法的；以人性面來想，有能力誰願意這樣載」。（編輯：李惠婷）