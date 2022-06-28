「狂產多胞胎」生44子！尪嚇到捲款跑路 醫摘子宮曝原因
烏干達一名女子娜芭坦茲（Mariam Nabatanzi），在未成年時就被父母以「童婚」的方式，賣給一名大她28歲的男子，不料結婚20年，娜芭坦茲竟生下44名子女，其中還有多對雙胞胎，最後連丈夫都扛不住經濟重擔，捲款落跑，事後醫師檢查發現，原來娜芭坦茲的卵巢比一般人的巨大，引發過度排卵，才會導致她懷孕機率如此之高。
據外媒報導，娜芭坦茲在12歲那年，就被父母親賣給丈夫，隔年生下第一個孩子，從此以後便接連不斷懷孕，直到36歲時，就已經擁有44個孩子，包括3個4胞胎、4個3胞胎與6對雙胞胎。
娜芭坦茲23歲剛生下第25個寶寶時，曾經到診所求助過，但卻被醫生告知，此為罕見疾病，如果服用避孕藥物，都可能造成健康問題，因此只能繼續生下去；直至2019年，最後一對雙胞胎出生，娜芭坦茲的丈夫終於受不了，偷偷帶走家中錢財離家出走，僅留下她獨力扶養一群孩子。
娜芭坦茲透露，過去曾嘗試裝過避孕器，但卻因此昏迷近一個月，險些死於非命，於是3年前下定決心，到醫院動了子宮摘除手術，終於讓「生不停」的日子畫下句點，醫生對此也表示，娜芭坦茲多產的原因有可能來自基因遺傳。（編輯：陳苾暐）