雞排整塊「包進漢堡」！吃早餐像走進夜市 店家地點曝光
台灣美食文化多元，除了晚上的夜市之外，白天的早餐店選擇也非常多變，街上處處可見的情況，一些店家也會創造特色商品吸引消費者，近日一名網友就分享，某家早餐店將炸物店的元素融入早餐，將整片炸好的雞排夾進漢堡內，成品相當壯觀，也掀起一波討論。
該網友在影音平台Tik Tok發布影片表示「一大早也要吃雞排」，只見片中，早餐店老闆娘將一大片起鍋的炸雞排剪成兩半，並搭配小黃瓜、煎蛋、起司、番茄醬通通包進2個漢堡麵包中；原PO表示，正常一份是加入半片雞排，但也可以要求一整片，價格為90元，將夜市和早餐店融合的口味令他感到新奇。
影片一出引起熱議，網友紛紛回應「好大的漢堡，這一定要去」、「這會飽到哭吧」、「好大一份...想朝聖」、「這個直接當早午餐了啦，吃完就撐死了」、「光用看就飽了耶」；也有人直言「一整片太厚了，不好咬」、「雞排就是要單吃才好吃」、「還是只想單吃雞排」。
事實上，這家擁有「炸雞排漢堡」的早餐店位於新竹市北區，名為「夏一跳」，是不少老饕相當推薦的在地美食，店面位於學區也受到當地不少學生的喜愛；對此有網友表示「沒搜不知道，一搜嚇一跳，超多夏一跳」，而原PO則回應，雖然叫夏一跳的店家頗多，但炸雞排漢堡只有在新竹的這家才有。（編輯：張志浩）