肯德基最強餐點是？鐵粉秒喊「絕版神物」哭了：跪求復刻
速食店肯德基在台灣相當受歡迎，時常看到絡繹不絕的排隊人潮，對此就有網友好奇問「肯德基有什麼讓你印象深刻的餐點？」貼文曝光後，多數人都秒點名已從菜單上消失的神品「比司吉」，並紛紛留言淚喊：「好想念比司吉，不考慮復刻一波嗎？」
該名網友昨（27）日在PTT貼文，他以「肯德基有什麼讓你印象深刻的餐點？」為題，表示肯德基的切達起司雞腿堡、青花椒香麻脆雞、花生熔岩卡啦雞腿堡都是很經典的美味，以前的粗薯條也是吃不膩的神品，因此也想問大家：「還對哪些肯德基的餐點有不錯印象的？」
貼文一出，網友們紛紛點名，「莎莎霸王捲和烤雞堡，兩個口感都偏清爽不太膩」、「蛋撻，用熟客券爽吃」、「台灣沒有的馬鈴薯泥」、「Ｎ年前我有在肯德基吃過馬鈴薯泥，冰淇淋球形狀的」、「青花椒麻脆雞超讚」、「莎莎霸王捲、椒麻炸雞超好吃」、「蛋撻，真的很好吃」。
不過，多數人都秒喊最想念的品項是「比司吉」，「比司吉，有果醬那種」、「好想念比司吉，不考慮復刻一波嗎」、「比司吉麵包啊＋蜂蜜，上一代有裹粉的薯條」、「最早版本的比司吉」、「比司吉，附果醬那種」、「絕對是比司吉」。（編輯：賴禹妡）