不會唱就是老！神曲「完了芭比Q了」爆紅 澎恰恰也跟上
現在隨著科技發達，許多網路上的東西竄紅的速度非常快，不僅許多事件會被做成迷因梗，也會被製作成歌曲、舞蹈影片在網路上瘋傳。而近日，在Tik Tok出現一項非常奇妙的現象，只要打其APP，上頭影片隨便滑都能聽到一首歌曲唱著「完了完了完了！芭比Q了！」朗朗上口的旋律讓不少人崩潰已經被洗腦，就連澎恰恰都在個人頻道自彈自唱該首歌自嘲，讓不少網友直呼「還有人不會唱的？不會唱就是真老人了吧！」
事實上，這其實原本是因為某個抖音遊戲的博主，在一次直播裡要死的時候嘴了喊著完了！芭比Q了！結果就被對方打死，不料該段影片的音檔隨後被擷取當作許多「悲劇事件發生時」的背景音樂，而隨著瘋傳速度越來越快，原本只有念的版本，有網友直接突發奇想將其加上旋律，做出一首歌，歌詞唱著「完了完了完了！芭比Q了！真的芭比Q了！真的完蛋了！怎麼會這樣！怎麼變這樣！真的芭比Q了！芭比Q了」結果該曲一出，馬上竄升到各個影片當中被當作是背景音樂。
像是有車禍、颳風下大雨、快篩確診、近日午後雷陣雨、海灘玩水拖鞋卡在小腿、小狗不想洗澡等各種出糗影片都使用該音樂，也有人將其音樂編舞開跳，形成Tik Tok全面洗版的特別現象，而且只要出現該首歌當作是背景音樂的影片，點閱率以及觀看率通常都非常高，堪稱是「流量密碼神曲」。
而不僅網友瘋狂，就有人也發現澎恰恰拿起吉他自彈自唱該首歌自嘲自己目前狀況，且還改編搖滾加快版本，讓不少粉絲湧入留言給他加油打氣「澎哥是指債務的部分嗎XD」、「澎哥是最適合這首歌的人哈哈」、「澎哥都跟上了，不會唱的真的是正港老人」、「澎哥加油啊，雖然聽你唱特別有感」、「沒想到澎哥也會這首XD」。（編輯：張嘉哲）