COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

不會唱就是老！神曲「完了芭比Q了」爆紅　澎恰恰也跟上

▲近日Tik Tok一首「完了芭比Q了」歌曲爆紅，朗朗上口的歌詞以及旋律，連澎恰恰都跟上演唱。（圖/澎恰恰 Tik Tok）
▲近日Tik Tok一首「完了芭比Q了」歌曲爆紅，朗朗上口的歌詞以及旋律，連澎恰恰都跟上演唱。（圖/澎恰恰 Tik Tok）

編輯中心/綜合報導

2022-06-28 11:28:34

現在隨著科技發達，許多網路上的東西竄紅的速度非常快，不僅許多事件會被做成迷因梗，也會被製作成歌曲、舞蹈影片在網路上瘋傳。而近日，在Tik Tok出現一項非常奇妙的現象，只要打其APP，上頭影片隨便滑都能聽到一首歌曲唱著「完了完了完了！芭比Q了！」朗朗上口的旋律讓不少人崩潰已經被洗腦，就連澎恰恰都在個人頻道自彈自唱該首歌自嘲，讓不少網友直呼「還有人不會唱的？不會唱就是真老人了吧！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
事實上，這其實原本是因為某個抖音遊戲的博主，在一次直播裡要死的時候嘴了喊著完了！芭比Q了！結果就被對方打死，不料該段影片的音檔隨後被擷取當作許多「悲劇事件發生時」的背景音樂，而隨著瘋傳速度越來越快，原本只有念的版本，有網友直接突發奇想將其加上旋律，做出一首歌，歌詞唱著「完了完了完了！芭比Q了！真的芭比Q了！真的完蛋了！怎麼會這樣！怎麼變這樣！真的芭比Q了！芭比Q了」結果該曲一出，馬上竄升到各個影片當中被當作是背景音樂。

像是有車禍、颳風下大雨、快篩確診、近日午後雷陣雨、海灘玩水拖鞋卡在小腿、小狗不想洗澡等各種出糗影片都使用該音樂，也有人將其音樂編舞開跳，形成Tik Tok全面洗版的特別現象，而且只要出現該首歌當作是背景音樂的影片，點閱率以及觀看率通常都非常高，堪稱是「流量密碼神曲」。

▲
▲網友將「芭比Q」神曲套用在各種情境，如去海邊玩水拖鞋卡在小腿、小狗不想洗澡等一系列影片，都相當速配（圖/Tik Tok）
而不僅網友瘋狂，就有人也發現澎恰恰拿起吉他自彈自唱該首歌自嘲自己目前狀況，且還改編搖滾加快版本，讓不少粉絲湧入留言給他加油打氣「澎哥是指債務的部分嗎XD」、「澎哥是最適合這首歌的人哈哈」、「澎哥都跟上了，不會唱的真的是正港老人」、「澎哥加油啊，雖然聽你唱特別有感」、「沒想到澎哥也會這首XD」。（編輯：張嘉哲）


比基尼「抬臀騎車照」爆紅！本尊身分是她　出面還原真相

冷氣遙控器藏「噴錢按鈕」！一按電費秒暴漲：超多人吹錯

火辣看殭屍展出事！郭鬼鬼認「有人不舒服」　急刪照道歉

「你知道這是什麼嗎」？亞馬遜姊不忍了　新廣告開槓酸民

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀