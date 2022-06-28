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「4星座」7月財運大爆棚！命理師曝關鍵機遇：被錢追著跑

▲命理專家小孟老師點名「4星座」，將在7月時財運大爆棚。（示意圖／取自unsplash）
▲命理專家小孟老師點名「4星座」，將在7月時財運大爆棚。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-28 11:39:26

轉眼之間2022年就過了一半，即將迎來炎熱的7月份，運勢走向也將有不小的轉變。對此，命理專家小孟老師就點名「4星座」，將在7月時財運大爆棚：被錢追著跑。

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Top4：天秤座
天秤座的人在七月工作上需要多注重職場上的溝通力，因為你會有很多的機會可以讓你好好展現自己，所以機會來的時候千萬不要壓抑，要大膽的發揮意見與想法，因為你的內在實力很容易受到貴人的賞識與提拔，會得到躍身的機會喔。

Top3：水瓶座
水瓶座若有業務要合作進行會很順利。若有想轉行的水瓶朋友七月能藉由長輩的牽線容易遇到賺錢的好機會。財運上以正財為主，過去努力累積的實力會讓你在這波疫情裡面避開許多危機。

▲女業務。（示意圖／翻攝photoAC）
▲處女座七月份過去累積的人氣與實力開始嶄露頭角，若是做業務性質的人會有老客人介紹新客戶，好人氣口耳相傳在財運上能更開拓。（示意圖／翻攝photoAC）
Top2：處女座
處女座七月份財運對你來說可以算是好的，過去你累積的人氣與實力開始嶄露頭角，若是做業務性質的人會有老客人介紹新客戶，好人氣口耳相傳在財運上能更開拓，七月你的人際關係良好在團隊合作上也會有良好的收益。

Top1雙子座
雙子座七月在投資理財方面，你會找到適合自己的路徑，在報酬跟風險之間找到平衡，因此會有很不錯的獲利。小孟老師在此提醒你，切莫貪心才不會前功盡棄，有耐心的持之以恆，你就是自己的財神爺。（編輯：潘毅）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】   

※【NOWnews 今日新聞】提醒民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。 

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