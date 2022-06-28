賣了家當搬來台灣！瑞典人妻曝「兩地最大差異」：好可怕
放棄了朋友、家人、房子，賣掉所有的東西就為了搬來台灣！來自瑞典的軟體工程師Bjorn和妻子Frida帶著孩子搬到台灣。Bjorn表示自己跟太太在疫情前就很常旅遊，也希望小孩上學前可以多看看世界，因此聽到朋友推薦台灣很棒時，就決定直接搬來長居，妻子Frida受訪時也提到台灣、瑞典最大差異就是「機車超快，很可怕」。
YouTube頻道「不要鬧工作室」，訪問來自瑞典的夫妻Bjorn和Frida，分享他們舉家搬到台灣的心得感想。Bjorn表示，自己從事工程師的工作可以完全遠距上班，因此決定離開家鄉，趁著孩子上學前帶他們增廣見聞，至於會選擇台灣的原因則是，有朋友常誇讚台灣，再加上台灣位於亞洲中心，是在亞洲國家旅遊的好中心點，因此便決定選擇台灣長居。
妻子Frida則分享，自己來到台灣前有事先查過，得知台灣是很安全的地方，且他們剛好符合台灣就業金卡的條件，因此決定賣掉瑞典房子搬來台灣「跟其他國家相比，台灣是唯一可以順利搬來的國家」。
目前全家已搬來三個月，覺得台灣的飲食比瑞典還要甜，但台式便當是工程師在工作時的用餐好選擇，此外，麵條、蛋餅、炸雞、米飯，也受到他們的喜愛。Frida認為台灣、瑞典最大的差異就是「這裡的超快機車，很可怕」，再加上台北緊湊的步調，以及潮溼高溫的氣候。（編輯：鍾怡婷）