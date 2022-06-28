月收8萬存不到錢？她跪求「超痛存錢法」 曝7大破費支出
「月光族」一詞近年成為越來越多年輕人的代稱，加上物價日漸上漲，存錢又更加困難，近日一名月收8萬的網友表示，自己因為愛叫外送、對家人和情人出手太大方等因素，導致自己存錢效率低下，因而上網求助，希望眾人能提供「超痛存錢法」，改善自身財務狀況，貼文引發熱議。
原PO在Dcard發文提及，自己除了上班的薪水外，還有做投資、利息，平均月收約8萬，平常住家裡，家人不拿孝親費，騎半小時機車上班，一般來說是可以存錢的，但績效不是很好，對此，他名列7大原因，分別是愛叫外送、喜歡買禮物給姪子和姪女、買單家人每週的聚餐費用、因疫情買了很多預備用品、男友家庭經濟壓力較大，選擇獨自負擔兩人約會開銷、愛網購、團購美食等。
原PO接著說道，她最近和一些長輩聊過天，認為應該趁年輕多存點錢，不要對自己太好，不過上網看了一些存錢方法，幾乎都標榜「無痛理財法」，但這次自己是下定決心要好好存錢，且想快速見效，因而好奇詢問網友，是否有「超痛理財法」能夠參考。
貼文掀起熱議，網友也紛紛給予建議，其中「記帳」、「訂定存錢目標」、「先存錢再用錢」被多次點名，「你沒有目標，就不會有動力存錢，達成當獎勵，沒達成要懲罰」、「你收入蠻高，可以試著每個月領到薪水時，先把部分錢撥到儲蓄帳戶，再扣掉固定支出後，剩餘的錢才去買想買的東西」、「才平均8萬就這樣花，估計是你以為自己賺很多就飄了，先記帳吧，限制自己的消費」、「先記帳，清楚知道現金流往去哪裡」。
此外，由於原PO以「跪求超痛存錢法」為題發文，因此也有網友直言「姪女姪子他們有父母，妳可以省這塊」、「直接先跟男友討論吧，真的無法承受就分手」、「外送APP先給它刪掉啊，每天光運費就不知道噴掉多少錢」、「去買房，然後抓40～70%薪資的貸款，保證超痛」。（編輯：張志浩）