NOW早報／周杰倫合體具俊曄、大S！聚會現場曝光　JJ也在

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周杰倫27日深夜連續上傳多則影片到IG的限時動態，結果其中一則畫面中，突然出現身穿黑色禮服的大S和藍色襯衫的具俊曄，兩人在魔術師的引導下將手指靠在一起，隔空熄滅了杯子中的燭火，讓身邊的人也同時發出驚呼。
緊接著第二則影片則是有人讓大S、具俊曄、小S疑似觀看周杰倫變魔術的影片，接著突然周圍友人一陣歡呼，大S也錯愕拍桌說「怎麼會！我好生氣喔！」周杰倫也標註兩位魔術師炫耀說「讓你們兩位魔術師看看哥在變魔術的時候，觀眾的反應。」而畫面中不僅有大小S以及具俊曄，還有昆凌、徐媽以及林俊傑等等，超大咖聚會現場直接曝光。
而除了一系列影片，周杰倫先是搞笑與林俊傑用哭泣的濾鏡一起合拍影片，接著在結尾也秀出與老婆昆凌的合照，並且寫下「有比妳甜嗎？」甜蜜程度完全不輸給新婚夫妻，拼場大S與具俊曄。
而根據周杰倫在限時動態的標示，該聚會應是他潮牌的合作發表餐會，且餐廳是位於台北，但雖然未標明日期跟時間，但包括魔術師、品牌主理人都有更新動態，讓不少人認為間接證明具俊曄目前人應該在台灣。
今日天氣／全台多雲到晴 各地留意午後雷陣雨
根據中央氣象局預報，今（29）日台灣各地仍為多雲到晴的天氣，但隨著水氣增多，東半部、恆春半島迎風面整天將有不定時且雨勢較大的短暫陣雨、雷雨出現；其他地區則以午後雷陣雨為主，中南部、各地山區午後雨勢較大，伴隨雷擊和強陣風，外出務必留意天氣變化、備妥雨具。
至於溫度方面，夜晚至清晨各地低溫約在25至27度間，白天高溫平均為32至34度，未下雨時感受高溫悶熱。此外，花蓮縱谷、高屏山區將有局部36度以上高溫發生機率，外出請注意防曬和水分補充。
染猴痘恐破相！醫：發病前就有傳染力 噴酒精可防
近來全球猴痘病例現蹤多國，台灣也出現首例境外移入猴痘確診個案，許多民眾皆擔心若感染猴痘，會出現水泡、膿疱破相。對此，基層醫療協會理事長林應然昨（28）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時提醒，猴痘在潛伏期就具有傳染力，且傳染期可長達21日，感染後極易留疤，但猴痘具有「外套膜」，因此可被酒精消滅，台灣也可採購抗病毒藥物與第三代天花疫苗備用。
24日台灣出現首例台灣猴痘病毒（Monkeypox virus）境外移入個案，為南部20多歲本國籍男性，已收治於負壓隔離病房治療，目前接觸者皆無症狀，將持續進行健康監測。
根據疾管署資料，猴痘症狀與天花相似，包含發燒、畏寒、寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大、極度倦怠，發燒1至3日後出現皮膚病灶，依斑疹（macules）、丘疹（papules）、水泡（vesicles）、膿疱（pustules）階段變化，最終結痂（crust）脫落，嚴重病患疹子數目可達數千，症狀持續14至21日，致死率低於10%。
疾病管制署副署長羅一鈞昨說明，猴痘病毒具「外套膜」，和流感、新冠肺炎病毒類似，酒精、乾洗手對於對抗猴痘病毒都有效果。猴痘在環境中抵抗力雖偏頑強，但若要說洗衣精都無效是「過度了」，確診病患衣物應單獨清洗，若必須要混用洗衣設備，也要確實包覆好，避免抖動衣物時，讓病毒碎屑飄散至環境中，英國也建議不要使用經濟、省水、快洗模式洗滌衣物，以免病毒殘留，並使用一般洗衣精清潔即可。
對此，林應然指出，猴痘在發病前1至2日，潛伏期間可能就具有傳染力，要特別注意的是，猴痘的傳染期很長，一直到結痂掉落後，傳染力才可能會消失，過程大約需要21日；而猴痘病毒具有外套膜，可以被酒精、胃酸殺死，因此也不容易吃下病毒就發生感染。
最新英國研究報告提到，猴痘結痂後，口腔與鼻咽仍然可以驗出病毒，恐怕具有傳染力，仍需持續觀察。林應然解釋，猴痘會感染呼吸道，因此呼吸道中也會有潛藏病毒，但感染後人體會產生抗體，病毒會慢慢消失，等到結痂脫落後，這些病毒已經不那麼容易傳染給他人。
林應然指出，現在有針對猴痘的抗病毒藥物，就像新冠肺炎的抗病毒藥物依樣可以抑制病毒繁殖，只是台灣目前還無此款藥物，理論上猴痘傳染速度不快、且猴痘屬DNA病毒不易突變，應該不會有大流行，因此台灣可以觀察疫情發展，採購部分猴痘抗病毒藥物作為戰備存量。
林應然進一步解釋，猴痘傳染力與致死率雖不高，仍具有一定傳染力，就怕感染猴痘後跟天花一樣，容易留疤破相，若是民眾擔心，可以透過接種疫苗預防，過去台灣怕天花被當作生化武器進行恐攻，有儲備部分天花疫苗，但副作用較高，現在已有副作用較少的第三代天花疫苗，台灣也可考慮採購一些，另想要避免疫情流行，也要早期發現、早期隔離，避免傳染給周邊的接觸者。
防彈少年團柾國合作「金曲產生機」 神仙組合讓YT癱瘓
曾多次來台開唱的CP查理（Charlie Puth）今年開始釋出《愛情開關 Light Switch》、《That’s Hilarious》等單曲，為今年即將發行的第三張創作專輯《CHARLIE》暖身。近期最新主打單曲《Left and Right》更找來「21世紀流行指標」防彈少年團BTS的柾國（JungKook）合唱，讓全球歌迷驚呼根本「神仙組合」。
CP查理在2018年時前往韓國參加音樂頒獎典禮，當時就與防彈少年團柾國一起現場演出單曲《We Don’t Talk Anymore》。這次終於正式合作單曲，身為創作者的CP查理絲毫不馬虎，完全親自創作及製作，《Left and Right》單曲MV上線時，因過多歌迷想第一時間跟上MV直播，導致YouTube伺服器癱瘓，種種突發狀況，讓CP查理也在網上開玩笑說：「別問我MV在哪，因為我也不知道！」
年僅30歲的CP查理，是娛樂圈頭號「金曲產生機」，讓各藝人視為合作的夢幻對象，艾爾頓強（Elton John）、席琳娜（Selena Gomez）、莎夏斯隆（Sasha Sloan）、一世代連恩（Liam Payne）等都與CP查理合作過。
2年未離開「內地」！習近平欲赴港慶回歸 香港全城戒備
香港即將於7月1日迎來回歸25週年紀念，先前遲遲不宣布是否出席的中國國家主席習近平也確定會赴港參加紀念活動以及第六屆特區政府就職禮。隨著時間將近，香港政府也嚴正以待，港警28日交代有關習近平出席期間的行動安排，並指出在習近平到訪途經之處，包括港鐵會展站、部分灣仔北地區都會封閉，並且在維港兩岸設置臨時限飛區。
根據《東網》報導，警務處助理處長呂錦豪表示，將會以習近平來港級別進行安保部署，確保其人身安全，出席的活動安全進行，有關安排包括提供晉身護衛、車隊護送工作、習近平逗留到訪途經地區設為核心保安區，故途經地區及行車途經位置，道路會短暫封閉。
報導指出，屆時灣仔北部分地區以及港鐵會展站將會封閉，民航處於維港兩岸設臨時限飛區，但小型無人機全港限飛。呂錦豪指出，目前風險評估維持中度水平。
港島總區高級警司廖珈奇則稱，在交通方面，將於29日啟動第一階段，自凌晨2時起，會展半島所有道路將會封閉，中環灣仔繞道部分路段亦會封閉；第二階段則在30日晚間啟動，屆時會關閉會展站，東鐵線不停會展站。
廖珈奇表示，港警明白相關安排會令市民感到不便，但同時指出，如果有市民要進出會展半島，需要接受保安檢查。港警與香港運輸署也會增加指示標誌，像駕駛人士作出指示。
報導指出，由於會展站公共交通交匯處關閉，18條巴士路線受影響總站要搬離，22條巴士路線會改道。
《香港01》報導指出，港府進行高度保安以及防疫準備，有機會近距離接觸習近平的現任及候任政府主要官員，包括特首林鄭月娥、保安局局長鄧炳強、財經事務及庫務局局長許正宇，以及教育局局長楊潤雄等，已於27日入住灣仔君悅酒店，接受「閉環」管理。
港警也在28日時於灣仔君悅酒店、會展以及鄰近的金鐘一代加強佈防，光是君悅酒店就有4輛警車守候，港灣道兩旁築起大量水馬，20多名軍裝及便衣警察也在港灣道一帶，如會展中心入口、中環廣場地下、灣仔政府大樓，及君悅酒店外巡邏，期間也不時能看警車駛過。
今年是香港主權移交25週年，又是香港新任行政長官及主要官員宣誓就任之日，但自新冠肺炎疫情爆發之後，習近平約莫2年時間沒有離開中國「內地」，外界一直無法得知習近平屆時是否確定出席，直至25日，中國官媒《新華社》才放出消息，指出習近平將會出席紀念活動。也因此港警持續加強在會展中心一代的佈防，加強各戰術部隊的協作及部署能力，制定相關應變計劃，確保七一回歸活動順利進行。
獨／超商咖啡改用封膜？網讚「機車族救星」 原因曝光
超商現煮咖啡為了減少吸管用量，近幾年都改用就口喝杯蓋，不過若是搖晃力度過大很容易溢出。有眼尖網友發現，全家咖啡已悄悄改用封口機封口，用封膜取代杯蓋，進化設計讓眾人歡呼：「好高級」、「機車族救星」，但也有人質疑改用封膜之後，是不是又走回使用吸管的舊路。
超商終於跟上手搖飲、早餐店腳步，使用封口機打包現煮咖啡？眼尖網友在臉書分享，到全家超商買咖啡，發現已經改用封口機取代杯蓋，好處是不會打翻，但多了吸管是不是走回頭路？封膜設計立刻引發眾人熱議，多數人一面倒力挺：「封膜很方便，飲料也不外漏」、「肯德基的飲料也是用封膜，喝的時候把封膜撕開，不提供吸管」、「改封膜的話，以後咖啡都在全家買」。
現煮咖啡用封膜取代杯蓋後，雖然有人覺得當下很像買早餐店的大冰奶，不過也讓機車族大聲讚好：「封口好，才不會騎機車回家剩半杯」、「手拿也不會打翻，吸管自備就好」、「對機車族來說很方便，不然每次外帶必倒」。
但不少民眾反應，自家附近的全家依然是使用就口喝杯蓋，並沒有「升級」，讓人小失望。全家超商回應《NOWnews今日新聞》表示，近期觀察消費者飲用茶飲時喜歡搖晃飲品，讓飲品配料均勻融合，同時也為了避免外送時飲料外溢，所以才將冷飲杯蓋調整為封膜。
全家表示，目前封膜機仍屬測試階段，並將以外送店、現煮茶飲店、杯裝冷飲銷量較高的店舖為主要測試店。同時，販售杯裝冷飲時，將不主動提供吸管，鼓勵消費者可直接撕開飲用。全家也透露，相較於冷飲杯蓋，封膜可讓每杯冷飲減少85%的塑膠用量。（編輯：郭佩蓉）