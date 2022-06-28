電視二刷《捍衛戰士》！他越看越怪　網笑歪：以為打錯字

好萊塢知名男星湯姆‧克魯斯Tom Cruise主演的《捍衛戰士：獨行俠》自5月底上映以來，不僅在全球開出直逼10億美金票房（約297億台幣）的亮眼成績，也創下阿湯哥從影42年以來全球票房最高紀錄。由於他再度飾演飛官，大展不用替身的驚人空中神技，讓許多民眾紛紛忍不住「二刷」。不過卻有網友在網路電視驚喜發現這部佳評如潮的影片，立刻買來再度觀賞時，卻發生超窘的事件！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 一名網友在《PTT》上發文，表示日前在電視串流平台發現最近很夯的電影《捍衛戰士：獨行俠》，驚喜之餘立刻手刀購買來二刷，但是「結果越看越不對勁，這不是我要的肯德基呀！」原來他仔細看了一下影片封面，發現電影名稱竟然是《捍衛勇士：獨行客》，並非阿湯哥主演的那一部電影，而且英文名稱也從「Top Gun」改成「TOP Gunner」，IMDb（Internet Movie Database網路電影資料庫）也只有1.8分，讓原PO直呼：「笑死，快把錢換（還）來！」▲原PO在串流平台上買到《捍衛勇士：獨行客》。（圖／翻攝自Apple TV）貼文一曝光，網友紛紛笑說：「還以為標題打錯」、「我昨天也差點被騙！然後就一直上電影板看有沒有人會發文，終於等到你了」、「笑死，第一次知道有這部片」、「笑死，也太像」、「難怪我看標題打錯名字想說怎沒人噓」、「我看了什麼…」、「看預告就笑了」。另外也有網友點出，這是片商騙取觀眾點入後購買的常用手段：「看準人們愛跟風、愛吐槽兼宣傳，這間影業永遠有賺頭」、「我看了一下他們影業的片單，神煩，我肚子好痛」、「又讓我想起，哈利與波特」、「以前還有，雷神瑣爾」、「還有美國戰艦，差點租到」。（編輯：陳珮瑜）《捍衛戰士》播到一半「天花板降肉」？民眾驚：太逼真了《捍衛戰士2》驚見中華民國國旗！台人超嗨：終於回來了《捍衛戰士2》飲料杯蓋變寵物頭盔 貓奴暴動：必須二刷湯姆克魯斯就要他演《捍衛戰士2》 落選公雞反變劊子手