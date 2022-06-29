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肯德基「神級新品」她一買差點哭！原因笑噴　網讚狠角色

▲肯德基近期推出新品「爆漿榴槤球」，就有一名網友買來嚐鮮，豈料一打開卻差點哭出來，原因也笑翻眾人。（示意圖／翻攝pixabay）
▲肯德基近期推出新品「爆漿榴槤球」，就有一名網友買來嚐鮮，豈料一打開卻差點哭出來，原因也笑翻眾人。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-29 09:55:26

知名速食店「肯德基」在台灣非常受歡迎，除了經常推出新產品外，經典品項炸雞、蛋塔也是眾多顧客的最愛；而最近肯德基也推出新品「爆漿榴槤球」，在網路上也掀起討論；不過就有一名網友買來嚐鮮，豈料一打開卻差點哭出來，原因曝光後，網友全笑翻直呼「狠角色」。

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該名網友在社群平台《Dcard》上以「肯德基榴槤球不敢吃榴槤不要輕易嚐試」為題發文，表示中午到肯德基買了新品「爆漿榴槤球」，本來以為速食店賣的應該會調整成比較「親民」的味道，「不敢吃榴槤的我，就鼓起勇氣買一下，結果天啊！一切開整個榴槤味噴發，整個辦公室都是榴槤味，這內餡真的就是很認真的榴槤本人，第一次開箱開到我都要哭了」。

原PO接著說，但是據試食的同事說「甜度很剛好，加上外層脆麵衣很美味」，因此她也推薦「敢吃榴槤的朋友可以試試看，雖然價格有點高，但認真超爆漿」，另外，她也買了酸辣滴咔泰檸脆雞，「醬汁個人覺得還不錯～ 吃起來微微酸辣，配上炸物很解膩，不過醬的量也是給很少，有點小可惜」。

▲肯德基推泰檸脆雞、爆漿榴槤球新口味。(圖／記者周淑萍攝)
▲肯德基推泰檸脆雞、爆漿榴槤球新口味。(圖／記者周淑萍攝)
貼文一出，掀起熱議，「泰式跟榴槤感覺都很讚」、「個人覺得榴槤球的榴味中間而已耶」、「今天睡醒好想吃這個」、「我剛剛吃完了，榴槤球比泰式脆雞好吃。敢吃榴蓮的，榴槤球很好吃啊！不過要趁熱吃！真滴好吃！真心不騙！ 泰式脆雞我覺得一般般，一點辣味也沒有，很一般」、「我跟妹妹是榴槤愛好者，除了價錢之外，推！那個榴槤味真心濃厚，是台灣的榴蓮製品少見的狠角色」、「誰在公司吃榴蓮我一定跟他拚命」、「看起來滿好吃的」。

然而針對價格，有網友認為真的偏貴，「什麼！兩顆要69！！！原本還想吃吃看，還以為官網圖片只是示意圖，結果是真的」、「2顆69….好貴啊」、「想吃榴蓮球…但逼近一個便當的價格…..」、「想吃可是好貴」；但也有網友認為榴槤本身就偏貴，因此認為爆漿球價格還算合理，「一顆榴槤就要$900甚至更多了也沒幾塊肉，一塊榴槤肉把它弄成泥也沒多少，如果他的餡料給的很有誠意，兩顆69真的不貴」、「我前幾天買一顆1200哈哈哈哈哈嗚嗚…」。（編輯：郭佩蓉）

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