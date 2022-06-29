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新鮮人根本巨嬰！主管揭「3脫序行徑」怒轟：給28k都嫌多

▲有位主管抱怨，現在的新鮮人「根本是巨嬰」，更揭露「3誇張行徑」怒轟：領28k都嫌多。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲有位主管抱怨，現在的新鮮人「根本是巨嬰」，更揭露「3誇張行徑」怒轟：領28k都嫌多。（示意圖，非當事人／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-29 11:30:23

近期恰逢畢業季，不少社會新鮮人也開始尋找進入社會的第一份正職工作。不過就有位主管抱怨，現在的新鮮人「根本是巨嬰」，更揭露「3誇張行徑」怒轟：領28k都嫌多。

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原PO在論壇Dcard上發文提到「我目前30歲出頭，雖然只是小主管，也不是待在什麼頂尖公司，背景經歷也算普通，但現在新鮮人問題也太多了吧，不知道是不是時代隔閡，我覺得現在新鮮人態度差好多，有時候也『超沒禮貌』，找一個工讀生都比他聽話許多，真的差太多了！」

他隨後細數現在新鮮人常出現的各種脫序行徑，第一、「在辦公室看到主管假裝沒看到就算了，開會遲到也不先敲門進來，直接用衝進來的，有時還會邊吃早餐邊開會，拜託公司會議不像大學上課，公司是要賺錢的，而且更扯的是有時候交個文件會用丟的，這基本禮貌還要公司來教你們嗎？」

▲面試、同事、工作、討論、學習、開會。（示意圖／Pixabay）
▲原PO認為現在新鮮人連開會基本禮貌都不懂，還常常要求加薪，不願意多付出。（示意圖／Pixabay）
第二則是「問題爆多」，原PO解釋「我們會開月會，高階主管也會一起參與，結果最後建議回饋時，一些來不到三個月的新鮮人竟然開始檢討起公司架構與運營。而且建議都是『為什麼沒有健身房』、『為什麼沒有零食無限供應』等內容，聽起來就像乞討大會，真的讓高階主管尷尬死」

最後一點則是「動不動就要求加薪」，他也說明「當初面試談到薪水28K時，整個臉臭著簽合約，我想說如果不滿意可以不用來啊，結果入職之後每天在IG限動說自己被壓榨、剝削真的會暈倒，而且有時候請新鮮人做其他業務，想說讓他練鍊手，結果反而要求我加薪才做，覺得超出自己工作量，我看根本是想偷懶吧」。

這些行為也讓原PO不禁感慨「我才不過畢業8年而已，是有差那麼多嗎？真的覺得現在新鮮人根本巨嬰吧，什麼都不會、什麼都要教、什麼都要坑，沒什麼能力又想領28k，做夢」。

不少網友看完也紛紛搖頭回應「我也是主管，真的心有戚戚焉，現在年輕人想法很多」、「給多少錢就做多少事，28k只能請到這種人呀」、「新鮮人其實本來要多嘗試，只是台灣慣老闆根本只是想壓成本」、「你覺得磨練，她只覺得是很瑣碎的雜事而已」。（編輯：潘毅）

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