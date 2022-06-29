熱血男「變身恐龍」回花蓮！夥伴歡樂相迎 台鐵保全笑了
男人的快樂就是這麼簡單！一名男網友分享，幾年前朋友提議「若是他敢穿恐龍裝搭火車回鄉，朋友一行人就穿恐龍裝迎接」，於是便出現了四隻恐龍於台鐵火車站歡樂相聚的畫面，逗趣的場面讓保全小姐也忍不住偷笑，更有不少民眾上前合影，畫面相當溫馨搞笑。
一名網友於「爆廢公社公開版」發文，一開頭便直呼是「幾年前男孩們的熱血」，原PO分享與朋友年輕時的瘋狂往事，他表示「朋友說我敢穿恐龍裝坐火車回花蓮，就來車站接我」，沒想到他真的在台鐵換上恐龍裝，甚至台鐵女保全還幫忙「恐龍拖行李」，且一路上都在偷笑。
從原PO的照片可發現，當他到了剪票口時，迎接他的是另外三隻恐龍朋友，形成了恐龍相見歡的場面，連現場旅客也忍不住一同合影，原PO也感慨寫下「男人的浪漫就是那麼容易」。
照片曝光後，引起萬名網友關注，紛紛笑喊「男孩的約定，真正的友誼！真的太可愛了」、「恥度技能點滿」、「一生中難得有幾個，願意陪你一起瘋的」、「男人的快樂就是這麼簡單，這個回憶無價」、「有這種朋友真的要好好珍惜」。
不過也有網友提出質疑，「可是火車上不是連一顆氣球都不能帶嗎？穿這樣能上車？」，原PO也出面解釋自己是下火車後才穿的，並沒有造成其他乘客的不便，更逗趣回應「走出月台很卡」、「還好沒被磨破，消風」。(編輯：鍾怡婷)