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妻墾丁玩水嚇飛魂！師姐「開2萬幫渡劫」　眾激推新解法

▲夏天有許多民眾喜歡到海邊遊玩，但要特別注意安全問題。（示意圖，與本文無關／記者康子仁攝）
▲夏天有許多民眾喜歡到海邊遊玩，但要特別注意安全問題。（示意圖，與本文無關／記者康子仁攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-29 15:07:00

夏季到了，有許多民眾會到海邊遊玩，但近日有網友無奈分享，老婆在玩水上活動時，不小心嚇到魂都沒了，隔天立刻到台中沙鹿收驚，但師姐卻表示，要花費2萬以上才可渡過此劫，讓原PO相當兩難，網友見狀紛紛歪樓提出新解法！

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▲原PO分享師姊渡劫的價目表。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
▲原PO分享師姊渡劫的價目表。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
根據原PO於《爆廢公社公開版》求助，老婆在墾丁海灘玩水時，從游泳圈跳下去踩不到地，嚇到魂都沒了，到沙鹿收驚時，師姐表示「老婆卡到陰，是要抓交替的，如果要解這關需要花費2萬元以上」，他無奈發問「大家有什麼建議呢？」

從原PO提供的辦事清單上，可以發現準備材料相當多，需要小人替身2男2女，五色豆、白花、白米飯、酒、大三牲、金剛經等；金指責需要大小銀各3顆、更衣10元、金銀財寶各4包、往生錢36顆、路關錢4顆、地府錢4顆、神燈7+7燈（尊王7燈+鬼7燈）；奉尊王的則要補圓錢3顆、花仔錢3顆、過關錢3顆、本命錢7顆。

專業的收費表引發討論，「有沒有統編啊」、「佩服這年代斂財還真專業」、「可以刷卡嗎」。但也有不少網友急提醒，「找大廟處理比較好」、「去公廟別去私人賺錢宮阿呆喔」、「去大廟拜拜…收驚，也不用花到20000元」、「先掛大醫院看心身醫學科評估，只要掛號費，沒效再討論」、「前幾天，我兒子同學收驚花700元，版主可以去行天宮，不用錢」。

除了傳統的收驚法外，網友也歪樓提供新時代解法，「2萬拿去買個包....包治百病啊」、「2萬買個包，魂就回來了」、「2萬塊不如買一個LV給你老婆收驚，好的更快」、「我覺得2萬塊放在太座床頭，應該隔天什麼病都好了」、「2萬包給太座直接恢復」、「2萬拿去報名學游泳吧」。（編輯：鍾怡婷）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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