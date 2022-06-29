遇渣男易心軟！專家勸「5星座」堅守底線　多為自己著想

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當時是為什麼在一起的呢？白羊座女孩一個人坐在咖啡店反問自己，就是因為對方的笑容吧，看到那樣的笑容，憑藉著一股衝動就答應他的追求。現在那個人好像變了，他的笑容底下其實很自我，不體貼，但好像還是離不開他。
若說起失敗的愛情，白羊座女孩最怕的就是因為喜歡對方，或是說，喜歡自己做出的選擇而失去客觀的判斷，即使身邊朋友都說那個男生是渣男，白羊女孩卻仍義無反顧地愛，老師建議這時多聽聽別人意見，別被衝動沖昏頭。
巨蟹女
要追到巨蟹座女孩並不容易，她們細膩，甚至有點深沉，但若在一起，巨蟹女孩會用她的細膩徹底理解你，用她的深沉把你藏在心裡，天生的母性特質更讓她有保護男友的衝動，也因為這樣，當愛上了一個人，巨蟹女孩很難離開對方，無法把自己從千絲萬縷的愛戀中抽離。
當男生讓巨蟹女孩受到情傷，這是極度殘忍的，她們易感傷，所以會被痛苦撕裂，當她們把你放在心中好好守護，更會感到強烈的背叛，她們太重情，所以離不開對方，老師建議巨蟹女孩要守好底線，別讓渣男軟土深掘。
天秤女
天秤座女孩的優雅，建立在面面俱到，對於每一件事都希望能取得平衡，但若遇到渣男，這就成了天秤女孩的弱點，可能是想要顧全大局，所以委曲求全，可能是早已看透愛情的裂縫，卻仍猶豫不決，無法毅然決然離開對方，此時也失去了優雅的步調，為愛情所困，更為自己脆弱的姿態感到難堪。
有些渣男會看準天秤女孩求全、猶豫的弱點，得寸進尺不在意對方感受，這時候就果決放生吧！愛情的裂縫就像壞掉的齒輪，只會隨著時間愈來愈糟，很難期待對方突然醒悟，回頭珍惜妳。
摩羯女
妳會心軟？摩羯座女孩身邊的朋友忍不住驚呼，畢竟在摩羯女孩的字典裡有著執著、堅持，甚至有點頑固，似乎很難跟心軟連結在一起，但也因為這樣，曾經心目中完美的男友，如今愛上別人，或是兩人逐漸不合，摩羯女孩卻仍會把他當作當時認定的那個王子，執著地守護對方。
但艾菲爾老師想跟摩羯女孩說，人會改變，愛情是一段不斷觀察、調整、蛻變的過程，再怎麼完美的王子，都有改變的可能，所以要好好地、謹慎地觀察，如果對方已經不是妳心目中的完美模樣，就忍痛放下妳的執著吧，不然受傷的會是自己。
雙魚女
浪漫是雙魚女孩最顯著的標記，戀愛中的她容光煥發，一下子打打鬧鬧、一下子溫柔可人，連身邊人都被迫戴起墨鏡，才不會被雙魚女孩的戀愛光芒閃瞎，但也因為愛情太美好，渣男帶來的傷害才會如此痛苦，讓雙魚女孩無法接受，哭著說「當時的承諾呢，你明明說好會一起走下去」。
遇到這種情況，雙魚女孩因為太重視愛情，會選擇犧牲自己的底線，求得兩人繼續在一起，卻沒發現對方早已變心，妳的求全對他來說只是枷鎖，又或是雙魚女孩會責怪自己，怕是自己破壞了愛情，老師建議，多為自己想吧！渣男不值得妳澄澈的真心。（編輯：鍾怡婷）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。