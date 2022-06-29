特企／《蔚藍檔案》浴場劇情事前預約！再曝全新主線劇情
NEXON宣布旗下手機遊戲《蔚藍檔案》於29日開始進行活動劇情「227號溫泉浴場營運日誌」的事前預約。活動劇情「227號溫泉浴場營運日誌」預計將在7月12日推出，玩家屆時可以觀賞到因為突然噴發出的溫泉水，而開始營運大型溫泉浴場的「227號特別班」學生們的相關劇情。
除此同時在7月11日以前，玩家可以透過官方粉絲團發布的事前預約活動網頁中提交溫泉入場券，即可參加事前預約，並且將於7月12日更新後贈送「青輝石1,200個」給所有參加事前預約的玩家。同一時間也將進行「溫泉更新前夜祭活動」，活動期間只要每日登入遊戲，即可獲得共「600個青輝石」與「230萬信用點數」。另外，本次更新推出了「糾察部」所屬學生「亞子」，「亞子」為輔助型角色，可以使用一定時間內提升1名我軍的暴擊數值與暴擊傷害的「EX技能」。
另外除了本次改版更新外，NEXON也公開了《蔚藍檔案》7月至9月的更新計畫，官方將在接下來的時間，更新主線劇情vol.3「伊甸園條約篇第3章」以及「狐坂若藻的沉默與祝宴」、「夏萊的快樂情人節巡邏」等內容；還會推出「亞瑠(正月)」、「若藻」、「千尋」等新角色，並增加Raid總力戰insane難易度。
《蔚藍檔案》活動劇情「227號溫泉浴場營運日誌」事前預約的相關內容請至官方粉絲團進行確認。