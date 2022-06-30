麥當勞買哪號餐最虧？眾認「它」有錢人才吃：沒點過幾次
麥當勞憑藉獨特的薯條風味，加上時不時會推出復刻產品以及新品，深受台灣民眾喜愛。不過，由於是速食店，店面販售食物總是會有讓人感到「CP值相對沒有那麼高」的食物。近日，就有網友討論「麥當勞的麥脆雞套餐到底都誰在買？」貼文引起廣大迴響，不少人直呼「這號餐漲幅真的太高」、「好幾年沒吃了，真的太貴」。
一名網友在PTT貼文指出「今天去麥當勞排隊用那個自動點餐機，想說來吃個麥脆雞，結果點完發現不對勁，怎麼結帳時175元？太久沒吃都沒發現漲價漲那麼多......馬上按取消交易，去其他家炸雞店點差不多的東西才120元，有沒有麥當勞現在是吃信仰的八卦啊.....？」
貼文一出，網友紛紛回應「現在就賣175，以後我是不知道吃一個麥脆雞會不會要破200啦」、「不如炸雞店買一買就好+1」、「點這號餐是真的虧，兩塊炸雞一杯飲料一包薯條175，一些炸雞店175就能買超多東西」、「這號餐超扯，我一年或者好幾年可能才吃一次」、「175真的好貴，麥當勞不是主打便宜嗎？」、「在台南吃175鹽酥雞應該是真的會吐吧，完全不需要吃麥當勞」、「我去買六隻雞翅才100，甜心卡大薯加可樂，吃超飽還更便宜」。
綜合網友意見，多數人認為麥當勞的「麥脆雞套餐」CP值是最低的商品之一，由於175元的套餐價扣除配餐（薯條+可樂）55元，等同於一塊麥脆雞的售價為60元，按照市售不論是一般炸雞店還是連鎖炸雞店，一塊炸雞都不會賣到60元，讓不少老饕表示「其他餐點還行，但要吃炸雞不選麥當勞」、「不懂速食店的炸雞為何都賣那麼貴啊」。（編輯：張嘉哲）