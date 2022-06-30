Novavax疫苗首批50.4萬劑抵台！效期至9/30　最快7/8接種

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班機落地後滑行停靠於A9停機坪，經消毒作業後，由地勤人員將放置於貨艙的溫控櫃卸下，完成通關作業後經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，本批疫苗效期至2022年9月30日。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在昨天下午的疫情記者會中表示，有關Novavax COVID-19疫苗的運用，依6月27日衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議決議，後續將提供18歲以上民眾第1、2劑基礎劑、基礎加強劑，及第1次、第2次追加劑接種，每劑須接種0.5ml。
陳時中說，首批疫苗在完成封緘檢驗程序後，預計最快於7月8日起提供接種。台灣於2020年9月18日與全球疫苗免疫聯盟（GAVI）簽署協議，承諾透過COVAX機制採購476萬劑COVID-19疫苗，並於去年到貨102萬劑AZ疫苗，預定於今年分批供應226.8萬劑Novavax疫苗。（編輯：徐睿承）1110630
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