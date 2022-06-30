便當「最聰明設計」曝光！老饕點頭全說了：光看就覺得餓
現代人步調快速的時代中，便當因方便且快速等特點，成為許多上班族繁忙時用餐的好選擇。不過，最近就網友意外發現便當「最聰明設計」，而引來眾人驚呼「光看就覺得餓！」
原PO於PTT八卦板上抱怨，表示一般常見的精緻便當，通常擺盤較美觀，「還算比較會擺盤的，可是總覺得很粗暴」，但他近日發現不少店家開始推出「九宮格便當」，顧名思義就是便當盒內有9個格子，每個格子都放了一道配菜。
這就讓他驚呼，「不但不需要準備太多的便當菜，每種只要給一咪咪，就可以有好華麗又好好拍的錯覺，還可以賣得貴一點，比起硬是要用主菜跟配菜湯汁毀掉的白飯要好很多」，讓原PO好奇詢問「九宮格便當是不是很聰明的便當擺盤美學？」
貼文曝光後，隨即引起老饕們認同直呼，「很聰明的盤子美學」、「光看就覺得餓，因為確定吃不飽」、「這連五分飽都沒辦法，沾沾喜氣用的吧」、「飯盒這樣很難扒...太日式吃不習慣」、「喜餅的概念，每種餅乾只給1-2片，然後超大盒」。
但也有人緩頰，認為「日本豪華便當都長這樣，年菜也是」、「客群就不是你們，在替人家擔心什麼」、「你吃高檔是吃精緻還是吃粗飽？」（編輯：陳雅雲）