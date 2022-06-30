Netflix7月片單揭曉！「神影集」下架眾哀嚎：暑假怎麼活
影音串流平台Netflix近幾年產出不少好劇，成為許多人閒暇時光的最佳陪伴，而每次更新上架和下架作品時都會掀起討論，近日Netflix也在各社群公布2022年7月片單，其中包含《名偵探柯南》、台劇《媽，別鬧了》都將登台，不過一口氣下架《蜘蛛人》、《排球少年》等經典作品，也讓網友相當不捨。
Netflix近日在各大社群專頁公佈7月片單，希望帶給用戶愉悅的暑假，而即將在7月上架的電影中，被譽為台灣恐怖片天花板的《咒》也在榜上，影集部分，包括《名偵探柯南》、《怪奇物語》，以及由女星比莉、賈靜雯、柯佳嬿主演的台劇《媽，別鬧了》，都將會有新集數釋出，令人相當期待。
而在7月即將下架的作品，包含《蜘蛛人》、《星際爭霸戰》等電影都將離開平台，不過另種人最感到不捨的，仍是日本動畫《排球少年》，在下架消息一出後，許多網友紛紛崩潰哀號「不！排球少年幾乎都下架了」、「拜託還我排球少年」、「有排球少年？不能接受耶」、「排球少年絕對不能下啊，這個暑假怎麼活」、「拜託留下排球少年」、「每次看每次熱血 要下架好難過」。
針對眾多不捨的留言，也有內行網友表示，大家可以到Netflix官網，使用「要求節目或電影」功能，透過填寫表單的方式，向Netflix表達自身想法。（編輯：張志浩）