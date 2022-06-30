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高雄騎士等紅燈！下秒「11輛機車全衝過」　他呆愣原地

▲高雄機車騎士行經苓雅區五福一路時，赫然發現紅燈亮起，隨即馬上乖乖停車，但下秒其餘11台機車卻快速闖過，讓在原地的機車騎士相當傻眼。（圖／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台授權提供）
▲高雄機車騎士行經苓雅區五福一路時，赫然發現紅燈亮起，隨即馬上乖乖停車，但下秒其餘11台機車卻快速闖過，讓在原地的機車騎士相當傻眼。（圖／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台授權提供）

編輯中心/綜合報導

2022-06-30 12:56:342022-06-30 13:32:57

台灣擁有「機車王國」的稱號，不少民眾看中其方便又快速的特點，而選擇機車為代步工具。不過，YouTube頻道《Wowtchout-地圖型行車紀錄器分享平台》日前上傳一則影片，有位高雄機車騎士行經苓雅區五福一路時，赫然發現紅燈亮起，隨即馬上乖乖停車，但下秒後方11台機車卻快速闖過，讓在原地的機車騎士相當傻眼。

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YouTube頻道《Wowtchout-地圖型行車紀錄器分享平台》日前上傳一則影片，畫面中一名高雄機車騎士，騎車行經苓雅區五福一路時，發現燈號突然轉為紅燈，馬上趕緊乖乖地停下。但下秒後方11輛機車卻全數闖過，此景象讓這名機車騎士相當傻眼，甚至嚇得不斷左右張望。

▲高雄機車騎士行經苓雅區五福一路時，赫然發現紅燈亮起。（Wowtchout-地圖型行車紀錄器分享平YouTube授權提供）
▲高雄機車騎士行經苓雅區五福一路時，赫然發現紅燈亮起。（圖／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台授權提供）
▲燈號雖然轉為紅燈，卻有多達11輛機車直接闖過。（Wowtchout-地圖型行車紀錄器分享平YouTube授權提供）
▲燈號雖然轉為紅燈，卻有多達11輛機車直接闖過。（圖／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台授權提供）
影片曝光後，隨即引起眾人在底下回應，「常常的，都貪方便，等肇事才討皮痛」、「真的太扯了，我常經過這邊都會停，那種速度絕對不是不小心的，根本沒在看」、「直接檢舉闖紅燈，就算今天沒有車也不能這樣闖紅燈」。

事實上，根據《道路交通管理處罰條例》第53條規定，汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處新臺幣1800元以上5400元以下罰鍰。紅燈右轉者，處新台幣600元以上1,800元以下罰鍰。用路人切記別為了求快而陷入不安全的危境，不僅危及安全又傷了荷包。（編輯：陳雅雲）

原影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=ywWaO8BcvbA

影片授權／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台https://linktr.ee/wowtchout


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