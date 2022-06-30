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煮飯忘記加水怎麼解？內行加「這3物」：變古早味炒米

▲一名網友的家人煮飯時忘記加水，導致白米飯半生不熟，因此趕緊上網發文求助。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲一名網友的家人煮飯時忘記加水，導致白米飯半生不熟，因此趕緊上網發文求助。（示意圖，非當事人／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-30 18:33:49

對台灣大部分的民眾來說，白飯是最常見的主食，幾乎家家戶戶都會在一天之中吃上至少一頓的白米飯。不過就有一名網友日前將生米放進電鍋煮飯時忘記加水，結果變成「有點熟又不太熟」的飯粒，讓她只好上網求助，立刻引來不少人提供妙招。

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這名女網友在臉書社團《爆系知識家》分享一張照片，表示日前家人煮飯時，生米放進電鍋後忘記加水，等到原PO發現時，飯粒已經呈現半生不熟的模樣，但是也不想浪費了整鍋米飯，而她也只想到煮粥的解套方法，不過還想知道這樣的白米飯還能有什麼其他用途？只好發文求助廣大網友的幫忙。

▲原PO發現時，電鍋裡的白米飯已呈現半生不熟的狀態，讓她不知道該怎麼辦才好。（圖／翻攝自《爆系知識家》）
▲原PO發現時，電鍋裡的白米飯已呈現半生不熟的狀態，讓她不知道該怎麼辦才好。（圖／翻攝自《爆系知識家》）
貼文一曝光，立刻有許多網友紛紛提供意見：「加水，再重新煮一次。」、「可以再加水重煮！我以前有試過一次，剛好有救回來，就正常的水 再少一點…」、「煮失敗的飯一律煮粥」、「煮皮蛋瘦肉粥啊，好吃」、「煮燉飯啊」、「做成西式燉飯」、「炒飯，德國也有中式炒飯，都是用這種米心沒熟去炒」、「珍珠丸子」、「可拿來做烤飯」、「蒸熟做成年糕」、「做成鍋巴飯」、「爆米香」。

另外也有人提出可以做成炒米，「加麻油花生、薑，變成古早味炒米，試試看」、「炒的，直接挖去炒，會很香的」、「乾鍋不放油，翻炒至微焦，玄米茶，泡茶喝」。（編輯：陳珮瑜）

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