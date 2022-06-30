月薪3萬領8年！30歲OL崩潰：該離職嗎　過來人點「關鍵」

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過她話鋒一轉，她無奈說道「但薪水漲不了，大學畢業之後就在這，做了8年，一直都是1個月3萬，未來就算有提升，也不太可能會有太大的漲幅，因為老闆已經有事先跟我們說，做這行就是這樣，興趣成份居多，賺不了什麼大錢，所以薪水也沒辦法給到太高」。
不過時間一拉長，原PO感概「工作就是求一個溫飽，不要壓力太大即可，但最近剛過完30歲生日，也第一次離家，自己到外面租房子，準備和同居的男友結婚，才突然發現生活上處處都要花錢，3萬塊的薪水根本不夠用，覺得越來越焦慮，想請問一下，30歲薪水只有30K會很魯嗎？這個收入，有辦法結婚、生小孩嗎？我是否應該考慮換工作了呢？」
貼文曝光後，網友也給予安慰，「不論月領多少錢，只要能持續充實自己創造價值，我相信您很快就會很搶手，薪資節節高升」、「魯不魯不重要，重點是若不滿足就快點找工作」、「主要是看你自己想過什麼樣的生活，先不要對人生感到絕望」。
也有人建議，先「設定的職涯目標」才是重點，「若是因為面臨結婚關卡而不滿意薪水，建議可以開始整理履歷，看看現在的能力是否能夠換得期望的薪水，若是沒辦法，就要增進關鍵技能、經歷」、「30歲是人生重要里程碑建立時間點之一，如果對於職場生涯有更多的希望跟想法，會建議在28-32歲就開始構思，然後付諸實行一步一腳印建立穩健的基礎」。（編輯：張志浩）