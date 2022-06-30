新垣結衣想來台灣！「美食喜好」引網友驚呼：愛嘔吐物？
新垣結衣因飾演《月薪嬌妻》成為台、日的國民老婆，日前參與綜藝節目時被詢問，若能出國旅行會將地點選在何處，她立刻回答「台灣」，說明是因為近日看漫畫，被裡頭介紹的某樣台式美食深深吸引，消息傳至台灣後引起大量關注，可眾人對其「美食喜好」褒貶不一，因為那美食竟連許多台人都不太敢吃。
新垣結衣日前錄製TBS主講世界各國特色的綜藝節目，預計將在7月6日播出，今（30日）日釋出的預告卻引起台人一陣軒然大波，原因是主持人國分太一問她若能出國想去哪裡，新垣結衣回答台灣，並說明原因是看了漫畫《總有一天要在蒂芙尼吃早餐》，其中描述在台灣吃鹹豆漿的畫面深深吸引了她，「溫熱的豆漿裡加了蝦米，我想去吃看看」。
鹹豆漿在台灣本身就是個有褒有貶的食物，因此新垣結衣的這番言論引起新的一波討論，不少人對她的美食喜好頗為震驚，回覆：「誰來跟她說一下那東東看起來跟嘔吐物差不多啊」、「鹹豆漿，嘔嘔嘔嘔嘔」、「居然喜歡吃鹹豆漿，我破防了」、「賣相超級爛的食物，好吃也不想吃」、「顯然對鹹豆漿有所誤會，不是你想得那樣啊結衣」。
另外一派熱愛鹹豆漿的民眾也站出發聲，「鹹豆漿就是要加白醋以後把它攪散，超好吃的」、「鹹豆漿會弄的真的不錯吃」、「鹹豆漿加蛋超好吃啦」、「鹹豆漿看起來噁，但是真的好吃，冬天暖身體超好用」，並稱讚新垣結衣「真內行知道好吃的，快來吧」。（編輯：李惠婷）