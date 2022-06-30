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遇到超崩潰！網票選「4大惡鄰行為」出爐　這種人最討厭

▲遇見惡鄰居會對生活品質產生不好的影響，而票選結果出爐，「半夜製造噪音」的惡鄰居最讓所有人討厭。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲遇見惡鄰居會對生活品質產生不好的影響，而票選結果出爐，「半夜製造噪音」的惡鄰居最讓所有人討厭。（示意圖，非當事人／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-30 21:26:09

不管是買房子還是租房子，最怕遇見不好相處的「惡鄰居」，不僅影響居住環境品質，長期下來住的不開心，也會對身心靈造成負面影響，嚴重的甚至要鬧上法庭，添增生活困擾。但究竟有那些惡鄰居的行為，是讓人最無法忍受的呢？《Social Lab社群實驗室》就透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內的網路聲量，分析網友口中最令人討厭的惡鄰行徑究竟有哪些。

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「半夜噪音」最惱人 「監視器對家門」侵犯隱私惹議

觀察網友對「惡鄰居行為」的相關討論，發現其中以「製造噪音」相關等最常被提及，特別在半夜時段發出聲響尤其擾民，例如搬動家具的聲響、走路聲音等等，網友紛紛抱怨「半夜被搬桌椅的聲音吵醒真的很痛苦」、「走路超級大聲，我的腦神經都衰弱了」，但也有網友緩頰指出：「老建築物的隔音通常很差」，也呼籲大家深夜要盡量克制任何動作的音量。

▲《Social Lab社群實驗室》先前調查，網友最討厭的惡鄰居行徑，第一名是「半夜噪音不停吵死人」。（圖/Social Lab社群實驗室提供）
▲《Social Lab社群實驗室》先前調查，網友最討厭的惡鄰居行徑，第一名是「半夜噪音不停吵死人」。（圖/Social Lab社群實驗室提供）
「人為惡臭」也是常見惡行，網友提到如「垃圾都堆在陽台不丟，有夠臭」、「臭垃圾放門口一個禮拜」等都反應出有些鄰居因為惡劣的衛生習慣，讓環境產生異味。此外，室內抽菸、燒金紙的煙味也使人反感，因此也有人留言表示「電梯裡抽煙臭死了」、「廁所燒金紙整棟都會聞到」。由於難以揪出惡臭源頭，因此有網友提出應對方法，如「最簡單就是開24小時抽風機」、「買一台空氣清淨機」等等。

不少網友也表示遇過鄰居「偷窺」的惡劣行徑，甚至有人是透過安裝監視器加以窺視，如「裝監視器對準我家門口」、「拿手機偷拍我們的家，有夠變態」，也有網友提醒倘若遇到類似情形，受擾者可以主張「隱私權受害求償」並向鄰居提告。

另一方面，部分鄰居「放任不管寵物」的行為也引起網友們的共鳴，紛紛留言分享親身經歷，例如：飼主讓狗狗在社區公共區域隨意大小便，就有網友抱怨「社區有人讓狗亂大便，出聲阻止他，對方竟然還叫我們去報警！」，以及寵物大聲吠叫時，飼主卻不加以管教，任由牠擾民等等，讓網友大感崩潰說道：「養狗放任半夜亂吠13年還跟鄰居炫耀，這種人我真不懂」。

惡鄰居防不勝防，如果某天真的不幸遭遇到類似情形，仍建議先理性溝通，適當蒐證以保障自身權益。此外，如果左鄰右舍都能發揮同理心，多體諒他人，或許就能減少衝突發生。（編輯：陳珮瑜）

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