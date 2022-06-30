說話很難？「簡稱氾濫」氣壞眾人　這1種類超多人說

有些用語使用頻繁，為達到傳達的快速性，許多人會使用簡稱代替，這種用法對知情者相當方便，可對於其他人來說極難理解，就有民眾在網路上舉出幾個「不適當的簡稱」，說出來不會省時間，反而因為對方無法聽懂得再說一次，這氾濫的簡稱文化令不少網友感到感冒，「地點的簡稱」就是其一。
原PO於PTT上以「令你最『每送』的簡稱？」為標題發文，表示近日到台鐵便當店買晚餐，聽到店員詢問前方顧客是否有「雷點」，這句話令該顧客和原PO都當場嚇壞，直到客人自行想出是「累積點數」，才使原PO恍然大悟，生氣的表示「髒話整個差點飆出來」。
某次在職場上，同事詢問原PO是否有收到「會通」，他疑惑詢問何為會通，結果對方回答是「開會通知」，他頓時「白眼翻到後腦勺去」，詢問眾人「有聽過什麼令人火大的簡稱嗎？」
該貼文引得不少人共鳴，回覆：「聽到會通感覺就有股無名火，到底是什麼會不會通」、「我司（我的公司），司什麼啦！我還我思故我在咧！」、「我司是三小…真的會不爽欸」、「行充（行動電源）」。
其中「地點類簡稱」多次被提及，因為這種稱呼對當地人來說很好懂，但對外地人相當不友善，「國館（國父紀念館），聽到一次噓一次」、「北車（台北車站）」、「高火（高雄火車站）」、「彰火（彰化火車站）」。（編輯：李惠婷）