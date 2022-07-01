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5年賺破千萬！人夫提「1決定」老婆、錢全陪葬　眾人秒懂

▲一名人夫五年賺進千萬元並且都給妻子管錢，沒想到這個決定讓自己的錢以及婚姻都陪葬了！（示意圖／翻攝photoAC）
▲一名人夫五年賺進千萬元並且都給妻子管錢，沒想到這個決定讓自己的錢以及婚姻都陪葬了！（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-07-01 09:27:19

人夫們可真的要好好思考家庭相處模式了！一名網友近日在網路上分享自己朋友身為人夫的悲慘經歷，年收兩百萬的他平常也沒有什麼大開銷，於是就將錢都交給老婆管理，沒想到五年過去，正想要買台車，卻被老婆、岳父岳母都激烈反對，查出真相後才知道這一切太荒謬了，老婆也承認了自己所作所為，引起熱烈討論。

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一名網友在「匿名公社」貼文指出「最近跟友人喝兩杯，聽到對方的離婚悲劇真的是太慘了......他的年收入加上分紅有200萬，結婚後都交給家庭主婦的老婆保管，平常自己的休閒娛樂就是釣蝦、釣魚，兩人也沒有小孩，只有養一隻狗，因此經濟上可以說是沒有負擔」。

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▲一名人夫賺得錢全歸老婆管，沒想到卻讓後續結局無法收拾。（圖/NOWnews資料照）
就這樣安然度過五年之後，他萌起換新車的念頭，但她的老婆卻拼死命拒絕，連岳父岳母都站出來勸退，讓他相當不解其中原因到底為何，直到仔細追查才發現，這五年中他賺取的千萬元，在老婆帳戶已經剩下不到30萬，一問原因，老婆才坦承「借給『前男友』週轉」讓該名人夫當場差點氣到中風，因此堅決離婚。該名網友心疼表示「他非常後悔沒有好好保護自己，才會搞到連錢都沒了......家也沒了......看他這樣真的是替他心酸」。

貼文一出，網友紛紛回應「所以我說，那種硬要管錢的女生千萬不要娶」、「錢是他老婆借給了前男友週轉，通常連身體也給了『前男友』週轉了」、「幫別人養了五年的老婆，可憐」、「還好有發現啦.....錢再賺就有了，但這種婚姻不要也罷」、「男生看完這篇再不懂保護自己我也是沒辦法了」、「我是女生，其實不認同錢全交給妻子處理，主要很多女生也根本都不會理財」、「女生不要老是說男生有錢就搞怪，女生也不遑多讓」。（編輯：張嘉哲）

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