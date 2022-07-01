台大畢業考上公職！他曝「現況」超後悔：薪水還比外送少
公務員穩定的薪資福利以及固定的工時，是不少人夢寐以求的職業之一，許多長輩們也希望孩子嘗試，爭取「鐵飯碗」，不過近日有一名畢業於台大的網友卻透露，他原以為考上公職是人生轉捩點，怎料要處理的事務繁雜，新水不僅比自己過去跑外送還少，壓力也變大，文章引發討論。
原PO在Dcard以「有人跟我一樣後悔考上公職？」為題發文，台大畢業的他當初考上公職後，以為自己的人生能就此轉變，不過工作開始後，卻每天「忙得要死、全身痠痛」，他感概「考上前在跑外送，一個月每天跑12小時，收入還有6萬多，工作時間自由，還能騎車亂跑，不用看主管的臉色，結果現在公職才4萬4，加班也才到5萬6，考上公職反而變成社畜，後悔莫及」。
貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「台大考公職好像有點浪費人才，我妹考上後也很不開心，又再準備考律師」、「去考國營職員吧，行政類組CP值比公職好太多了」、「正常公職一開始都比較辛苦，苦在前期爽在後期」、「私人企業更要看主管臉色，我就是因為這樣才考公職」、「我覺得不能只怪公職，考上公職的人首先要調整自己的心態」。
原PO也在留言區透露，自己目前打算辭掉公職，嘗試轉往外商公司發展，對此網友也給予建議，「外商的殼，台灣人的內裡也不是多快樂」、「我覺得有在努力工作、為自己生活打算的人都很棒，希望原PO可以找到繼續工作的熱情愛自己所選」、「不需要後悔，沒走過這條路，根本不知道公職的沉重壓力，年輕進來知道後還能早點離開去業界拼」。（編輯：張志浩）