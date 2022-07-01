7月星座運勢曝光！專家曝「3行星逆行」強碰影響：要撐住

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不過7月28日這天「大吉星木星」也要加入逆行的行列，艾菲爾老師也說「你會突然感受到自己的好運在消失，總覺得做什麼事都不順利、卡卡的、或是總有人來攪局，種種不經意的事情，會搞得你一個頭兩個大。所以請在七月上半儲備好你的能量，因為七月底你會需要更多的力量」。
12星座『7月運勢』一次看
白羊座
白羊寶寶的心情在7月會處於一個不安的狀態，如果說周遭能遇到讓白羊寶寶能穩定心情的人、事、物的話，多少能緩和情緒，行事的判斷也比較不會失准。如果什麼都堅持想自己完成的話，吃苦頭的肯定是自己，越是不願意倚靠他人，事態越是會可能持續惡化。如果有可以倚靠的對象，不妨試著倚靠看看，在庇護下累積自己的能量，等待好時機來臨時的蓄勢待發。
金牛座
金牛寶寶的7月並不好過，運勢急轉直下，本來手到擒來的東西，突然就都不順遂，人際關係也衝突不斷，整體來說7月的每一天都會過得煎熬。當然這當中，還是會有願意相信金牛寶寶，給予幫助的人伸出援手，面對這樣的緣分，務必好好珍惜，不要耍牛脾氣，鑽牛角尖不願接受。接受幫助，並且把心力集中在發現自身盲點時，要如何去跨越那堵高牆，通往成功之路就在那堵高牆之後。
雙子座
月初雙子寶寶將迎來大好的機會，能否搭上這波趁勢而上，就看雙子寶寶的處事手腕了！能抓住機會的話，7月的雙子寶寶就能順風順水的度過一切，即使偶有小插曲，也能安然跨過，順利解決。所以說抓住起點的機會對本月的雙子寶寶來說是很重要的，如果一開始錯過了，大概後面等著的就會是苦無機會，不開心的一個月。從現在起時刻保持冷靜沈著的心，不粗心大意，有耐心地看待每件事物，機會就很難從雙子寶寶手中溜走。
巨蟹座
巨蟹寶寶的7月充滿了新發現。感受提升，更加能發現周遭友人的好，也能從中發掘出自己的才能，這些正向的發現，能幫助巨蟹寶寶打破停滯的狀態，破除負能量的狀況。同樣的在戀愛路上，也是有相同的狀況，與興趣相投的友人有機會發展成戀人關係，不過如果當有好感時，巨蟹寶寶還只是等著不行動，那勢必很難有所突破，只能繼續唱著友達以上，戀人未滿捶心肝了！
獅子座
堅持到底是獅子寶寶7月的行動最高准則。能不放棄，堅持到底，最後一定會有好成果，甚至是原本覺得沒希望的事，也會來個大反轉，尤其是身為考生的獅子寶寶更是要把握此原則，相信自己能做到。本月還有一大重點是對於受到的恩惠，一定要懷著感恩的心，不要覺得是應該，有能力時，也要以相同的方式把恩惠還回去，這樣能讓獅子寶寶的人緣上升，獲得更多的幫助。
處女座
7月的處女寶寶似乎容易丟三落四的，避免重要的或是有紀念性的物品遺失，就要好好保管起來！本月的處女寶寶陷入戀愛腦瘋狂的狀況，可能容易不小心成了第3者，因此單身的處女寶寶面對讓你心動的對象時，先確認清楚對方是否為單身，才不會一頭栽進去，成了自己曾經不喜歡的那個角色。而有戀人的處女寶寶也要克制自己，與異性保持適當的距離，才不會迷失自己。
天秤座
7月的天秤寶寶人際關係走勢變得危危可及，跟家人、親友或是戀人容易因小事看法不同起口角，增加不少衝突的危機，工作上也是有被孤立的傾向，感覺走在路上都會從天落下鳥屎般的悶。避免自己陷入這樣的狀況，需要天秤寶寶暫時忘卻事事衡量公平的習慣，即使自己的想法是對的，也不要輕易表達出口，多些觀察，你會找到與自己志向相投的夥伴，而不適合的夥伴，默默地遠離他，這樣可避免周遭的人際關係突然地陷入壁壘分明，選邊站的緊張狀態。
天蠍座
天蠍寶寶的7月需要大腦隨時在線，確認與周遭的差異， 靈活的去伺機調整狀態，以確保自己沒有被周遭排除在外。如果不這麼做，天蠍寶寶會在不知不覺中與周圍的人、事、物產生較大的距離，等發現時再來追趕，可是會追得很辛苦，聰穎的天蠍寶寶有絕對能跟上的能力，只要不犯懶，而且你還有餘力能幫助其他沒跟上主流的人一起調整步調跟上來，當你展現這能力時，也會讓你鋒芒四射。
射手座
最近工作上發生的事，容易讓射手寶寶感到迷惑，搞不清楚自己的定位，被賦予了許多與原本業務不相關的工作，雖然這些工作對於射手寶寶來說，並非難事，但是不是自己喜歡的事，難免萌生轉換之心，但是又掛心一些長期經營，快要收成果的部分不想輕易放掉目前的工作。射手寶寶只是需要放鬆一下，讓負面情緒能排除，發洩完了，射手寶寶還是能一肩扛起，不負使命。
魔羯座
這個7月，魔羯寶寶比起思考，更重要的是付諸行動，不要只是在腦中兵推，腦補，大膽放手去執行，具備行動力又能柔軟彈性對應的魔羯寶寶會讓周遭的人另眼相看，替自己爭取到許多不錯的好機會。所以，只要有任何想做的新發想，只要好好堅定信心，做就對了！同樣的這份感受也適用於單身魔羯寶寶的感情發展，特別是在這個容易感到心動的7月，魔羯寶寶只要隨心發展，戀情就此萌芽。
水瓶座
7月的水瓶寶寶運勢將更為平穩，能寬心的度過每一天。天氣漸炎熱，難免急躁些，但水瓶寶寶的情緒能維持得很平穩，所以更能把心專注於自身，專注自身，肆意挖掘自己的內面，發現自己真實的想法是水瓶寶寶本月中的重要課題之一。在家扮演好爸媽，在公司扮演好員工，面對每一個狀態都能盡力扮演好該狀態下的角色之外，水瓶寶寶不要忘了自身也是一個獨立個體，你也有自己想要的，別老是為了滿足角色，而忽略了自身，該是滿足自己這個個體願望的時候了！
雙魚座
整體運勢走向正面，雙魚寶寶不需太擔心，只要對自己多點信心，好運自然會靠過來，那怕是擔心自己能力不足，有點虛心，也可以虛張聲勢一下，反而會有意外的好收穫。單身的雙魚寶寶可以期待月底的邂逅，會有好的良緣出現。競爭者也會自然退場，不要覺得沒勝算就退縮，切換心情及態度，釋放出想戀愛的訊號讓心儀的他能接收到是戀情成功與否的關鍵。（編輯：潘毅）
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